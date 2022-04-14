UNIUM (UNM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu UNIUM (UNM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

UNIUM (UNM) -rahakkeen tiedot U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content. Virallinen verkkosivusto: https://unium.finance/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1YnhSkCWWkHOWZiZg3jLwcl54Ere4CGkv/view?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6570ffe19da7e2b425329b157d9109b87f18304b Osta UNM-rahaketta nyt!

UNIUM (UNM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu UNIUM (UNM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 275.00K $ 275.00K $ 275.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 131.3281 $ 131.3281 $ 131.3281 Kaikkien aikojen alin: $ 0.015000124738690163 $ 0.015000124738690163 $ 0.015000124738690163 Nykyinen hinta: $ 0.00275 $ 0.00275 $ 0.00275 Lue lisää UNIUM (UNM) -rahakkeen hinnasta

UNIUM (UNM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset UNIUM (UNM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UNM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UNM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UNM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UNM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UNM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään UNIUM (UNM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UNM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UNM-rahakkeita MEXCistä nyt!

UNIUM (UNM) -rahakkeen hintahistoria UNM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UNM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UNM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UNM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UNM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UNM-rahakkeen hintaennuste nyt!

