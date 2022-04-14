Unite (UNITE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Unite (UNITE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Unite (UNITE) -rahakkeen tiedot Built on Base, Unite is the largest Layer 3 blockchain solution for mass-market mobile games. Virallinen verkkosivusto: https://unite.io Valkoinen paperi: https://docs.unite.io Block Explorer: https://basescan.org/token/0xA6C6ea2e0140849bE02A3a34780CF61b766916c5 Osta UNITE-rahaketta nyt!

Unite (UNITE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Unite (UNITE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.40M $ 19.40M $ 19.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0006467 $ 0.0006467 $ 0.0006467 Lue lisää Unite (UNITE) -rahakkeen hinnasta

Unite (UNITE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Unite (UNITE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UNITE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UNITE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UNITE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UNITE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UNITE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Unite (UNITE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UNITE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UNITE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Unite (UNITE) -rahakkeen hintahistoria UNITE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UNITE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UNITE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UNITE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UNITE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UNITE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!