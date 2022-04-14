UNICE (UNICE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu UNICE (UNICE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

UNICE (UNICE) -rahakkeen tiedot UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication. Virallinen verkkosivusto: https://unicelab.io/ Valkoinen paperi: https://docs.unicelab.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA0CF89eE581313D84d28409Eb6BB1D1F9B55d410 Osta UNICE-rahaketta nyt!

UNICE (UNICE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu UNICE (UNICE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 149.53K $ 149.53K $ 149.53K Kokonaistarjonta: $ 990.94M $ 990.94M $ 990.94M Kierrossa oleva tarjonta: $ 271.87M $ 271.87M $ 271.87M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1501 $ 0.1501 $ 0.1501 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 Nykyinen hinta: $ 0.00055 $ 0.00055 $ 0.00055 Lue lisää UNICE (UNICE) -rahakkeen hinnasta

UNICE (UNICE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset UNICE (UNICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UNICE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UNICE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UNICE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UNICE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UNICE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään UNICE (UNICE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UNICE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UNICE-rahakkeita MEXCistä nyt!

UNICE (UNICE) -rahakkeen hintahistoria UNICE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UNICE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UNICE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UNICE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UNICE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UNICE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!