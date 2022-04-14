UniBot (UNIBOT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu UniBot (UNIBOT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

UniBot (UNIBOT) -rahakkeen tiedot Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot. Virallinen verkkosivusto: https://unibot.app/ Valkoinen paperi: https://learn.unibot.app/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9 Osta UNIBOT-rahaketta nyt!

UniBot (UNIBOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu UniBot (UNIBOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Kokonaistarjonta: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 245 $ 245 $ 245 Kaikkien aikojen alin: $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 Nykyinen hinta: $ 3.109 $ 3.109 $ 3.109 Lue lisää UniBot (UNIBOT) -rahakkeen hinnasta

UniBot (UNIBOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset UniBot (UNIBOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UNIBOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UNIBOT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UNIBOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UNIBOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

UniBot (UNIBOT) -rahakkeen hintahistoria UNIBOT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UNIBOT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UNIBOT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UNIBOT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UNIBOT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UNIBOT-rahakkeen hintaennuste nyt!

