Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen tiedot Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. Virallinen verkkosivusto: https://www.unifiprotocol.com/ Valkoinen paperi: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B Osta UNFI-rahaketta nyt!

Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Kokonaistarjonta: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 44.0355 $ 44.0355 $ 44.0355 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 Nykyinen hinta: $ 0.2617 $ 0.2617 $ 0.2617 Lue lisää Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen hinnasta

Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UNFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UNFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UNFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UNFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen hintahistoria UNFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UNFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UNFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UNFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UNFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UNFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

