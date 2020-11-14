Lisätietoja UNFI-rahakkeesta

UNFI-rahakkeen hintatiedot

UNFI-rahakkeen valkoinen paperi

UNFI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

UNFI-rahakkeen tokenomiikka

UNFI-rahakkeen hintaennuste

UNFI-rahakkeen historia

UNFI-osto-opas

UNFI/fiat-valuuttamuunnin

UNFI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Unifi Protocol DAO-logo

Unifi Protocol DAO – hinta (UNFI)

1UNFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2335
$0.2335$0.2335
-0.68%1D
USD
Reaaliaikainen Unifi Protocol DAO (UNFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:44:35 (UTC+8)

Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2316
$ 0.2316$ 0.2316
24 h:n matalin
$ 0.24
$ 0.24$ 0.24
24 h:n korkein

$ 0.2316
$ 0.2316$ 0.2316

$ 0.24
$ 0.24$ 0.24

$ 43.91306093
$ 43.91306093$ 43.91306093

$ 0.1283238235175434
$ 0.1283238235175434$ 0.1283238235175434

-2.06%

-0.67%

-6.53%

-6.53%

Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2335. Viimeisen 24 tunnin aikana UNFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.2316 ja korkeimmillaan $ 0.24 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 43.91306093, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1283238235175434.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UNFI on muuttunut -2.06% viimeisen tunnin aikana, -0.67% 24 tunnin aikana ja -6.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1788

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

$ 58.37K
$ 58.37K$ 58.37K

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

9.55M
9.55M 9.55M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

9,548,651.10357291
9,548,651.10357291 9,548,651.10357291

95.48%

2020-11-14 00:00:00

ETH

Unifi Protocol DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.37K. UNFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.55M ja sen kokonaistarjonta on 9548651.10357291. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.34M.

Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Unifi Protocol DAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001599-0.67%
30 päivää$ +0.0674+40.57%
60 päivää$ +0.0799+52.01%
90 päivää$ +0.0145+6.62%
Unifi Protocol DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UNFI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001599 (-0.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Unifi Protocol DAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0674 (+40.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Unifi Protocol DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UNFI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0799 (+52.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Unifi Protocol DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0145 (+6.62%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Unifi Protocol DAO (UNFI)?

Tarkista Unifi Protocol DAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Unifi Protocol DAO (UNFI)

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Unifi Protocol DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Unifi Protocol DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista UNFI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Unifi Protocol DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Unifi Protocol DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Unifi Protocol DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Unifi Protocol DAO (UNFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Unifi Protocol DAO (UNFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Unifi Protocol DAO-rahakkeelle.

Tarkista Unifi Protocol DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen tokenomiikka

Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UNFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Unifi Protocol DAO (UNFI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Unifi Protocol DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Unifi Protocol DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

UNFI paikallisiin valuuttoihin

1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - VND
6,144.5525
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - AUD
A$0.361925
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - GBP
0.17279
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - EUR
0.20081
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - USD
$0.2335
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - MYR
RM0.98537
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - TRY
9.557155
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - JPY
¥34.558
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - ARS
ARS$306.83301
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - RUB
18.813095
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - INR
20.382215
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - IDR
Rp3,827.86824
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - KRW
327.03076
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - PHP
13.35153
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - EGP
￡E.11.32008
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - BRL
R$1.277245
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - CAD
C$0.324565
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - BDT
28.39827
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - NGN
359.23041
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - COP
$941.530375
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - ZAR
R.4.13762
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - UAH
9.61553
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - VES
Bs31.9895
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - CLP
$226.495
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - PKR
Rs65.82832
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - KZT
125.46889
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - THB
฿7.628445
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - TWD
NT$7.12642
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - AED
د.إ0.856945
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - CHF
Fr0.1868
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - HKD
HK$1.823635
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - AMD
֏89.36045
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - MAD
.د.م2.103835
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - MXN
$4.378125
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - SAR
ريال0.875625
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - PLN
0.85461
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - RON
лв1.015725
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - SEK
kr2.24627
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - BGN
лв0.39228
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - HUF
Ft79.747255
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - CZK
4.943195
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - KWD
د.ك0.0712175
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - ILS
0.796235
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - AOA
Kz214.023765
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - BHD
.د.ب0.087796
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - BMD
$0.2335
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - DKK
kr1.501405
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - HNL
L6.138715
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - MUR
10.677955
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - NAD
$4.13762
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - NOK
kr2.374695
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - NZD
$0.399285
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - PAB
B/.0.2335
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - PGK
K0.96669
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - QAR
ر.ق0.84994
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) - RSD
дин.23.571825

Unifi Protocol DAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Unifi Protocol DAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Unifi Protocol DAO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Unifi Protocol DAO”

Paljonko Unifi Protocol DAO (UNFI) on arvoltaan tänään?
UNFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2335 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UNFI-USD-parin nykyinen hinta?
UNFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2335. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Unifi Protocol DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UNFI markkina-arvo on $ 2.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UNFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UNFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.55M USD.
Mikä oli UNFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UNFI saavutti ATH-hinnaksi 43.91306093 USD.
Mikä oli UNFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UNFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1283238235175434 USD.
Mikä on UNFI-rahakkeen treidausvolyymi?
UNFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.37K USD.
Nouseeko UNFI tänä vuonna korkeammalle?
UNFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UNFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:44:35 (UTC+8)

Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

UNFI-USD-laskin

Summa

UNFI
UNFI
USD
USD

1 UNFI = 0.2335 USD

Treidaa UNFI-rahaketta

UNFIUSDT
$0.2335
$0.2335$0.2335
-0.76%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu