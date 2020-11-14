Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein
-2.06%
-0.67%
-6.53%
-6.53%
Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2335. Viimeisen 24 tunnin aikana UNFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.2316 ja korkeimmillaan $ 0.24 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 43.91306093, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1283238235175434.
Lyhyen aikavälin tuloksissa UNFI on muuttunut -2.06% viimeisen tunnin aikana, -0.67% 24 tunnin aikana ja -6.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen markkinatiedot
No.1788
95.48%
2020-11-14 00:00:00
ETH
Unifi Protocol DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.37K. UNFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.55M ja sen kokonaistarjonta on 9548651.10357291. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.34M.
Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Unifi Protocol DAO-hinnanmuutoksia:
Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.
Unifi Protocol DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Unifi Protocol DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista UNFI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Unifi Protocol DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Unifi Protocol DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Unifi Protocol DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Unifi Protocol DAO (UNFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Unifi Protocol DAO (UNFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Unifi Protocol DAO-rahakkeelle.
Unifi Protocol DAO (UNFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UNFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Unifi Protocol DAO (UNFI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Unifi Protocol DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Unifi Protocol DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.