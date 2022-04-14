Umee (UMEE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Umee (UMEE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Umee (UMEE) -rahakkeen tiedot UMEE is the native cryptocurrency token of the Umee blockchain. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of Umee to access cross-chain leverage and liquidity. The Umee Blockchain facilitates interoperability between the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side-chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base-layer protocols. Virallinen verkkosivusto: https://www.umee.cc/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc0a4df35568f116c370e6a6a6022ceb908eeddac Osta UMEE-rahaketta nyt!

Umee (UMEE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Umee (UMEE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3671 $ 0.3671 $ 0.3671 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0002721 $ 0.0002721 $ 0.0002721 Lue lisää Umee (UMEE) -rahakkeen hinnasta

Umee (UMEE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Umee (UMEE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UMEE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UMEE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UMEE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UMEE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UMEE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Umee (UMEE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UMEE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UMEE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Umee (UMEE) -rahakkeen hintahistoria UMEE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UMEE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UMEE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UMEE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UMEE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UMEE-rahakkeen hintaennuste nyt!

