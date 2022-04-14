Umbrella Network (UMB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Umbrella Network (UMB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Umbrella Network (UMB) -rahakkeen tiedot Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities. Virallinen verkkosivusto: https://www.umb.network/ Valkoinen paperi: https://www.umb.network/wp-content/uploads/2021/02/umb_litepaper_design_v3.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6fc13eace26590b80cccab1ba5d51890577d83b2 Osta UMB-rahaketta nyt!

Umbrella Network (UMB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Umbrella Network (UMB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 829.96K $ 829.96K $ 829.96K Kokonaistarjonta: $ 332.40M $ 332.40M $ 332.40M Kierrossa oleva tarjonta: $ 292.96M $ 292.96M $ 292.96M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 941.69K $ 941.69K $ 941.69K Kaikkien aikojen korkein: $ 3 $ 3 $ 3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001528968143300195 $ 0.001528968143300195 $ 0.001528968143300195 Nykyinen hinta: $ 0.002833 $ 0.002833 $ 0.002833 Lue lisää Umbrella Network (UMB) -rahakkeen hinnasta

Umbrella Network (UMB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Umbrella Network (UMB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UMB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UMB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UMB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UMB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Umbrella Network (UMB) -rahakkeen hintahistoria UMB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UMB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UMB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UMB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UMB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UMB-rahakkeen hintaennuste nyt!

