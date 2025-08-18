Lisätietoja UMB-rahakkeesta

Umbrella Network – hinta (UMB)

1UMB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002649
+0.18%1D
USD
Reaaliaikainen Umbrella Network (UMB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:44:28 (UTC+8)

Umbrella Network (UMB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002563
24 h:n matalin
$ 0.002691
24 h:n korkein

$ 0.002563
$ 0.002691
$ 2.57843973
$ 0.001528968143300195
+0.18%

-7.51%

Umbrella Network (UMB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002649. Viimeisen 24 tunnin aikana UMB on vaihdellut alimmillaan $ 0.002563 ja korkeimmillaan $ 0.002691 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UMB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.57843973, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001528968143300195.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UMB on muuttunut +0.18% viimeisen tunnin aikana, +0.18% 24 tunnin aikana ja -7.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Umbrella Network (UMB) -rahakkeen markkinatiedot

No.2219

$ 776.06K
$ 53.35K
$ 880.53K
292.96M
332,401,437
ETH

Umbrella Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 776.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.35K. UMB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 292.96M ja sen kokonaistarjonta on 332401437. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 880.53K.

Umbrella Network (UMB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Umbrella Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000476+0.18%
30 päivää$ -0.001212-31.40%
60 päivää$ +0.001049+65.56%
90 päivää$ -0.000068-2.51%
Umbrella Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UMB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000476 (+0.18%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Umbrella Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001212 (-31.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Umbrella Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UMB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001049 (+65.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Umbrella Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000068 (-2.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Umbrella Network (UMB)?

Tarkista Umbrella Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Umbrella Network (UMB)

Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.

Umbrella Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Umbrella Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista UMB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Umbrella Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Umbrella Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Umbrella Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Umbrella Network (UMB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Umbrella Network (UMB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Umbrella Network-rahakkeelle.

Tarkista Umbrella Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Umbrella Network (UMB) -rahakkeen tokenomiikka

Umbrella Network (UMB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UMB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Umbrella Network (UMB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Umbrella Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Umbrella Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

UMB paikallisiin valuuttoihin

Umbrella Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Umbrella Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Umbrella Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Umbrella Network”

Paljonko Umbrella Network (UMB) on arvoltaan tänään?
UMB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002649 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UMB-USD-parin nykyinen hinta?
UMB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002649. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Umbrella Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UMB markkina-arvo on $ 776.06K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UMB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UMB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 292.96M USD.
Mikä oli UMB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UMB saavutti ATH-hinnaksi 2.57843973 USD.
Mikä oli UMB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UMB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001528968143300195 USD.
Mikä on UMB-rahakkeen treidausvolyymi?
UMB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.35K USD.
Nouseeko UMB tänä vuonna korkeammalle?
UMB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UMB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Umbrella Network (UMB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

