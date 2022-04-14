ULTRON (ULX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ULTRON (ULX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ULTRON (ULX) -rahakkeen tiedot Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism. Virallinen verkkosivusto: https://ultron.foundation Valkoinen paperi: https://media.ultron-cloud.dev/file/ultron-landing/media/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://ulxscan.com Osta ULX-rahaketta nyt!

ULTRON (ULX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ULTRON (ULX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 48.02B $ 48.02B $ 48.02B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 155.50M $ 155.50M $ 155.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.204 $ 0.204 $ 0.204 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002601505738876726 $ 0.002601505738876726 $ 0.002601505738876726 Nykyinen hinta: $ 0.00311 $ 0.00311 $ 0.00311 Lue lisää ULTRON (ULX) -rahakkeen hinnasta

ULTRON (ULX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ULTRON (ULX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ULX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ULX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ULX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ULX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ULX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ULTRON (ULX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ULX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ULX-rahakkeita MEXCistä nyt!

ULTRON (ULX) -rahakkeen hintahistoria ULX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ULX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ULX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ULX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ULX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ULX-rahakkeen hintaennuste nyt!

