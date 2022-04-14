Ultiverse (ULTI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ultiverse (ULTI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ultiverse (ULTI) -rahakkeen tiedot Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains. Virallinen verkkosivusto: https://ultiverse.io Valkoinen paperi: https://docs.ultiverse.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0e7779e698052f8fe56c415c3818fcf89de9ac6d Osta ULTI-rahaketta nyt!

Ultiverse (ULTI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ultiverse (ULTI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.68M $ 13.68M $ 13.68M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.52B $ 6.52B $ 6.52B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 20.99M $ 20.99M $ 20.99M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12587 $ 0.12587 $ 0.12587 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 Nykyinen hinta: $ 0.002099 $ 0.002099 $ 0.002099 Lue lisää Ultiverse (ULTI) -rahakkeen hinnasta

Ultiverse (ULTI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ultiverse (ULTI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ULTI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ULTI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ULTI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ULTI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ULTI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ultiverse (ULTI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ULTI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ULTI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ultiverse (ULTI) -rahakkeen hintahistoria ULTI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ULTI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ULTI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ULTI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ULTI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ULTI-rahakkeen hintaennuste nyt!

