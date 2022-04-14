UFO Gaming (UFO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu UFO Gaming (UFO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

UFO Gaming (UFO) -rahakkeen tiedot UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad. Virallinen verkkosivusto: https://www.ufogaming.io/ Valkoinen paperi: https://siasky.net/fAMvDK5_WFtQh5-0-7ZuQd3-9Ua2snsv0_LFdMjKkqsa2w Block Explorer: https://solscan.io/token/GWdkYFnXnSJAsCBvmsqFLiPPe2tpvXynZcJdxf11Fu3U Osta UFO-rahaketta nyt!

UFO Gaming (UFO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu UFO Gaming (UFO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.46M $ 10.46M $ 10.46M Kokonaistarjonta: $ 25.76T $ 25.76T $ 25.76T Kierrossa oleva tarjonta: $ 25.76T $ 25.76T $ 25.76T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.46M $ 10.46M $ 10.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000056191 $ 0.000056191 $ 0.000056191 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000186444669851 $ 0.000000186444669851 $ 0.000000186444669851 Nykyinen hinta: $ 0.0000004061 $ 0.0000004061 $ 0.0000004061 Lue lisää UFO Gaming (UFO) -rahakkeen hinnasta

UFO Gaming (UFO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset UFO Gaming (UFO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UFO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UFO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UFO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UFO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

