UFO Gaming-logo

UFO Gaming – hinta (UFO)

1UFO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000003672
$0.0000003672$0.0000003672
+0.24%1D
USD
Reaaliaikainen UFO Gaming (UFO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:55:26 (UTC+8)

UFO Gaming (UFO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000003584
$ 0.0000003584$ 0.0000003584
24 h:n matalin
$ 0.0000003734
$ 0.0000003734$ 0.0000003734
24 h:n korkein

$ 0.0000003584
$ 0.0000003584$ 0.0000003584

$ 0.0000003734
$ 0.0000003734$ 0.0000003734

$ 0.000055918915890186
$ 0.000055918915890186$ 0.000055918915890186

$ 0.000000186444669851
$ 0.000000186444669851$ 0.000000186444669851

+1.26%

+0.24%

-9.29%

-9.29%

UFO Gaming (UFO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000003672. Viimeisen 24 tunnin aikana UFO on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000003584 ja korkeimmillaan $ 0.0000003734 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UFO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000055918915890186, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000186444669851.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UFO on muuttunut +1.26% viimeisen tunnin aikana, +0.24% 24 tunnin aikana ja -9.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UFO Gaming (UFO) -rahakkeen markkinatiedot

No.1160

$ 9.46M
$ 9.46M$ 9.46M

$ 56.98K
$ 56.98K$ 56.98K

$ 9.46M
$ 9.46M$ 9.46M

25.76T
25.76T 25.76T

25,757,575,757,575.5
25,757,575,757,575.5 25,757,575,757,575.5

ETH

UFO Gaming-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.46M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.98K. UFO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.76T ja sen kokonaistarjonta on 25757575757575.5. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.46M.

UFO Gaming (UFO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän UFO Gaming-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000000000879+0.24%
30 päivää$ +0.0000000476+14.89%
60 päivää$ +0.0000001642+80.88%
90 päivää$ +0.0000000781+27.01%
UFO Gaming-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UFO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000000879 (+0.24%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

UFO Gaming 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000000476 (+14.89%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

UFO Gaming-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UFO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000001642 (+80.88%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

UFO Gaming-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000000781 (+27.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle UFO Gaming (UFO)?

Tarkista UFO Gaming-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

UFO Gaming on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja UFO Gaming-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista UFO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue UFO Gaming-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään UFO Gaming-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

UFO Gaming-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UFO Gaming (UFO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UFO Gaming (UFO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UFO Gaming-rahakkeelle.

Tarkista UFO Gaming-rahakkeen hintaennuste nyt!

UFO Gaming (UFO) -rahakkeen tokenomiikka

UFO Gaming (UFO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UFO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

UFO Gaming (UFO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa UFO Gaming:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa UFO Gaming MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

UFO paikallisiin valuuttoihin

1 UFO Gaming(UFO) - VND
0.009662868
1 UFO Gaming(UFO) - AUD
A$0.00000056916
1 UFO Gaming(UFO) - GBP
0.000000271728
1 UFO Gaming(UFO) - EUR
0.000000315792
1 UFO Gaming(UFO) - USD
$0.0000003672
1 UFO Gaming(UFO) - MYR
RM0.000001549584
1 UFO Gaming(UFO) - TRY
0.000015058872
1 UFO Gaming(UFO) - JPY
¥0.0000543456
1 UFO Gaming(UFO) - ARS
ARS$0.000482522832
1 UFO Gaming(UFO) - RUB
0.000029581632
1 UFO Gaming(UFO) - INR
0.000032052888
1 UFO Gaming(UFO) - IDR
Rp0.006019671168
1 UFO Gaming(UFO) - KRW
0.00051356592
1 UFO Gaming(UFO) - PHP
0.000021000168
1 UFO Gaming(UFO) - EGP
￡E.0.000017801856
1 UFO Gaming(UFO) - BRL
R$0.000002004912
1 UFO Gaming(UFO) - CAD
C$0.000000510408
1 UFO Gaming(UFO) - BDT
0.000044658864
1 UFO Gaming(UFO) - NGN
0.000564922512
1 UFO Gaming(UFO) - COP
$0.0014806422
1 UFO Gaming(UFO) - ZAR
R.0.000006506784
1 UFO Gaming(UFO) - UAH
0.000015121296
1 UFO Gaming(UFO) - VES
Bs0.0000503064
1 UFO Gaming(UFO) - CLP
$0.000356184
1 UFO Gaming(UFO) - PKR
Rs0.000103902912
1 UFO Gaming(UFO) - KZT
0.000197311248
1 UFO Gaming(UFO) - THB
฿0.000011992752
1 UFO Gaming(UFO) - TWD
NT$0.000011210616
1 UFO Gaming(UFO) - AED
د.إ0.000001347624
1 UFO Gaming(UFO) - CHF
Fr0.00000029376
1 UFO Gaming(UFO) - HKD
HK$0.000002867832
1 UFO Gaming(UFO) - AMD
֏0.000140795496
1 UFO Gaming(UFO) - MAD
.د.م0.000003312144
1 UFO Gaming(UFO) - MXN
$0.000006885
1 UFO Gaming(UFO) - SAR
ريال0.000001377
1 UFO Gaming(UFO) - PLN
0.000001343952
1 UFO Gaming(UFO) - RON
лв0.00000159732
1 UFO Gaming(UFO) - SEK
kr0.000003532464
1 UFO Gaming(UFO) - BGN
лв0.000000616896
1 UFO Gaming(UFO) - HUF
Ft0.000125409816
1 UFO Gaming(UFO) - CZK
0.000007769952
1 UFO Gaming(UFO) - KWD
د.ك0.000000111996
1 UFO Gaming(UFO) - ILS
0.00000124848
1 UFO Gaming(UFO) - AOA
Kz0.000335954952
1 UFO Gaming(UFO) - BHD
.د.ب0.0000001380672
1 UFO Gaming(UFO) - BMD
$0.0000003672
1 UFO Gaming(UFO) - DKK
kr0.000002361096
1 UFO Gaming(UFO) - HNL
L0.000009642672
1 UFO Gaming(UFO) - MUR
0.000016792056
1 UFO Gaming(UFO) - NAD
$0.00000649944
1 UFO Gaming(UFO) - NOK
kr0.000003738096
1 UFO Gaming(UFO) - NZD
$0.000000627912
1 UFO Gaming(UFO) - PAB
B/.0.0000003672
1 UFO Gaming(UFO) - PGK
K0.000001520208
1 UFO Gaming(UFO) - QAR
ر.ق0.000001336608
1 UFO Gaming(UFO) - RSD
дин.0.000037065168

UFO Gaming-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton UFO Gaming toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen UFO Gaming-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UFO Gaming”

Paljonko UFO Gaming (UFO) on arvoltaan tänään?
UFO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000003672 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UFO-USD-parin nykyinen hinta?
UFO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000003672. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UFO Gaming-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UFO markkina-arvo on $ 9.46M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UFO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UFO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.76T USD.
Mikä oli UFO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UFO saavutti ATH-hinnaksi 0.000055918915890186 USD.
Mikä oli UFO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UFO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000186444669851 USD.
Mikä on UFO-rahakkeen treidausvolyymi?
UFO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.98K USD.
Nouseeko UFO tänä vuonna korkeammalle?
UFO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UFO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
UFO Gaming (UFO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

