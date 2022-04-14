UDAO (UDAO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu UDAO (UDAO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

UDAO (UDAO) -rahakkeen tiedot Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work. Virallinen verkkosivusto: https://udao.org/ Valkoinen paperi: https://app.udao.org/documents/Whitepaper-udao.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x433cCeBC95ad458E74d81837Db0D4aa27e30E117 Osta UDAO-rahaketta nyt!

UDAO (UDAO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu UDAO (UDAO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 25.28M $ 25.28M $ 25.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4414 $ 0.4414 $ 0.4414 Kaikkien aikojen alin: $ 0.09039231915880885 $ 0.09039231915880885 $ 0.09039231915880885 Nykyinen hinta: $ 0.1264 $ 0.1264 $ 0.1264 Lue lisää UDAO (UDAO) -rahakkeen hinnasta

UDAO (UDAO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset UDAO (UDAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UDAO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UDAO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UDAO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UDAO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UDAO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään UDAO (UDAO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UDAO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UDAO-rahakkeita MEXCistä nyt!

UDAO (UDAO) -rahakkeen hintahistoria UDAO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UDAO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UDAO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UDAO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UDAO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UDAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!