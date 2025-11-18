U Coin (UCOIN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu U Coin (UCOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:53:58 (UTC+8)
U Coin (UCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu U Coin (UCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.65M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.06422
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.004738257820801874
Nykyinen hinta:
$ 0.00565
U Coin (UCOIN) -rahakkeen tiedot

U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.u-topia.com/
Valkoinen paperi:
https://docsend.com/view/pw4sxkdkkbihtjxh
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xe07710cdcd1c9f0fb04bfd013f9854e4552671ce

U Coin (UCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

U Coin (UCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä UCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UCOIN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät UCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UCOIN-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään U Coin (UCOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UCOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

U Coin (UCOIN) -rahakkeen hintahistoria

UCOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

UCOIN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne UCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

