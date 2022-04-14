Silent Notary (UBSN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Silent Notary (UBSN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Silent Notary (UBSN) -rahakkeen tiedot Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties. Virallinen verkkosivusto: https://silentnotary.com/ Valkoinen paperi: https://silentnotary.com/wp.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x86EFc496DcA70bcFD92D19194290e8457a375773 Osta UBSN-rahaketta nyt!

Silent Notary (UBSN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Silent Notary (UBSN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 186.46B $ 186.46B $ 186.46B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 634.91K $ 634.91K $ 634.91K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000402 $ 0.000402 $ 0.000402 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.000003405 $ 0.000003405 $ 0.000003405 Lue lisää Silent Notary (UBSN) -rahakkeen hinnasta

Silent Notary (UBSN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Silent Notary (UBSN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UBSN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UBSN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UBSN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UBSN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

