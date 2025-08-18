Silent Notary (UBSN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000003368. Viimeisen 24 tunnin aikana UBSN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000003359 ja korkeimmillaan $ 0.000003508 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UBSN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.003412566698066311, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa UBSN on muuttunut -1.73% viimeisen tunnin aikana, -0.99% 24 tunnin aikana ja -8.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Silent Notary (UBSN) -rahakkeen markkinatiedot
Silent Notary-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.46K. UBSN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 186462812051. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 628.01K.
Silent Notary (UBSN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Silent Notary-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000003368
-0.99%
30 päivää
$ -0.000000472
-12.30%
60 päivää
$ +0.000000671
+24.87%
90 päivää
$ +0.000000209
+6.61%
Silent Notary-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään UBSN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000003368 (-0.99%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Silent Notary 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000472 (-12.30%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Silent Notary-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UBSN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000671 (+24.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Silent Notary-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000000209 (+6.61%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Silent Notary (UBSN)?
Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.
Silent Notary on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Silent Notary-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista UBSN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Silent Notary-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Silent Notary-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Silent Notary-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Silent Notary (UBSN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Silent Notary (UBSN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Silent Notary-rahakkeelle.
Silent Notary (UBSN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UBSN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Silent Notary (UBSN) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Silent Notary:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Silent Notary MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.