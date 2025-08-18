Lisätietoja UBSN-rahakkeesta

UBSN-rahakkeen hintatiedot

UBSN-rahakkeen valkoinen paperi

UBSN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

UBSN-rahakkeen tokenomiikka

UBSN-rahakkeen hintaennuste

UBSN-rahakkeen historia

UBSN-osto-opas

UBSN/fiat-valuuttamuunnin

UBSN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Silent Notary-logo

Silent Notary – hinta (UBSN)

1UBSN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000003368
$0.000003368$0.000003368
-0.99%1D
USD
Reaaliaikainen Silent Notary (UBSN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:14:26 (UTC+8)

Silent Notary (UBSN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000003359
$ 0.000003359$ 0.000003359
24 h:n matalin
$ 0.000003508
$ 0.000003508$ 0.000003508
24 h:n korkein

$ 0.000003359
$ 0.000003359$ 0.000003359

$ 0.000003508
$ 0.000003508$ 0.000003508

$ 0.003412566698066311
$ 0.003412566698066311$ 0.003412566698066311

$ 0
$ 0$ 0

-1.73%

-0.99%

-8.51%

-8.51%

Silent Notary (UBSN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000003368. Viimeisen 24 tunnin aikana UBSN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000003359 ja korkeimmillaan $ 0.000003508 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UBSN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.003412566698066311, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UBSN on muuttunut -1.73% viimeisen tunnin aikana, -0.99% 24 tunnin aikana ja -8.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Silent Notary (UBSN) -rahakkeen markkinatiedot

No.5494

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.46K
$ 4.46K$ 4.46K

$ 628.01K
$ 628.01K$ 628.01K

0.00
0.00 0.00

186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051

186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051

0.00%

ETH

Silent Notary-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.46K. UBSN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 186462812051. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 628.01K.

Silent Notary (UBSN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Silent Notary-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000003368-0.99%
30 päivää$ -0.000000472-12.30%
60 päivää$ +0.000000671+24.87%
90 päivää$ +0.000000209+6.61%
Silent Notary-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UBSN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000003368 (-0.99%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Silent Notary 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000472 (-12.30%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Silent Notary-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UBSN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000671 (+24.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Silent Notary-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000000209 (+6.61%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Silent Notary (UBSN)?

Tarkista Silent Notary-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Silent Notary (UBSN)

Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.

Silent Notary on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Silent Notary-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista UBSN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Silent Notary-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Silent Notary-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Silent Notary-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Silent Notary (UBSN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Silent Notary (UBSN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Silent Notary-rahakkeelle.

Tarkista Silent Notary-rahakkeen hintaennuste nyt!

Silent Notary (UBSN) -rahakkeen tokenomiikka

Silent Notary (UBSN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UBSN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Silent Notary (UBSN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Silent Notary:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Silent Notary MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

UBSN paikallisiin valuuttoihin

1 Silent Notary(UBSN) - VND
0.08862892
1 Silent Notary(UBSN) - AUD
A$0.0000052204
1 Silent Notary(UBSN) - GBP
0.00000249232
1 Silent Notary(UBSN) - EUR
0.00000289648
1 Silent Notary(UBSN) - USD
$0.000003368
1 Silent Notary(UBSN) - MYR
RM0.00001421296
1 Silent Notary(UBSN) - TRY
0.00013785224
1 Silent Notary(UBSN) - JPY
¥0.000498464
1 Silent Notary(UBSN) - ARS
ARS$0.00442575408
1 Silent Notary(UBSN) - RUB
0.00027135976
1 Silent Notary(UBSN) - INR
0.00029409376
1 Silent Notary(UBSN) - IDR
Rp0.05521310592
1 Silent Notary(UBSN) - KRW
0.00471708608
1 Silent Notary(UBSN) - PHP
0.00019254856
1 Silent Notary(UBSN) - EGP
￡E.0.00016328064
1 Silent Notary(UBSN) - BRL
R$0.00001842296
1 Silent Notary(UBSN) - CAD
C$0.00000464784
1 Silent Notary(UBSN) - BDT
0.00040961616
1 Silent Notary(UBSN) - NGN
0.00517355112
1 Silent Notary(UBSN) - COP
$0.013580618
1 Silent Notary(UBSN) - ZAR
R.0.00005971464
1 Silent Notary(UBSN) - UAH
0.00013869424
1 Silent Notary(UBSN) - VES
Bs0.000461416
1 Silent Notary(UBSN) - CLP
$0.00326696
1 Silent Notary(UBSN) - PKR
Rs0.00094950656
1 Silent Notary(UBSN) - KZT
0.00180976112
1 Silent Notary(UBSN) - THB
฿0.00010993152
1 Silent Notary(UBSN) - TWD
NT$0.00010269032
1 Silent Notary(UBSN) - AED
د.إ0.00001236056
1 Silent Notary(UBSN) - CHF
Fr0.0000026944
1 Silent Notary(UBSN) - HKD
HK$0.00002630408
1 Silent Notary(UBSN) - AMD
֏0.0012889336
1 Silent Notary(UBSN) - MAD
.د.م0.00003034568
1 Silent Notary(UBSN) - MXN
$0.00006318368
1 Silent Notary(UBSN) - SAR
ريال0.00001263
1 Silent Notary(UBSN) - PLN
0.00001232688
1 Silent Notary(UBSN) - RON
лв0.0000146508
1 Silent Notary(UBSN) - SEK
kr0.00003240016
1 Silent Notary(UBSN) - BGN
лв0.00000565824
1 Silent Notary(UBSN) - HUF
Ft0.00114946472
1 Silent Notary(UBSN) - CZK
0.00007126688
1 Silent Notary(UBSN) - KWD
د.ك0.00000102724
1 Silent Notary(UBSN) - ILS
0.00001148488
1 Silent Notary(UBSN) - AOA
Kz0.00308707512
1 Silent Notary(UBSN) - BHD
.د.ب0.000001269736
1 Silent Notary(UBSN) - BMD
$0.000003368
1 Silent Notary(UBSN) - DKK
kr0.00002162256
1 Silent Notary(UBSN) - HNL
L0.00008854472
1 Silent Notary(UBSN) - MUR
0.00015401864
1 Silent Notary(UBSN) - NAD
$0.00005951256
1 Silent Notary(UBSN) - NOK
kr0.00003428624
1 Silent Notary(UBSN) - NZD
$0.00000575928
1 Silent Notary(UBSN) - PAB
B/.0.000003368
1 Silent Notary(UBSN) - PGK
K0.00001394352
1 Silent Notary(UBSN) - QAR
ر.ق0.00001225952
1 Silent Notary(UBSN) - RSD
дин.0.00033973016

Silent Notary-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Silent Notary toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Silent Notary-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Silent Notary”

Paljonko Silent Notary (UBSN) on arvoltaan tänään?
UBSN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000003368 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UBSN-USD-parin nykyinen hinta?
UBSN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000003368. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Silent Notary-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UBSN markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UBSN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UBSN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli UBSN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UBSN saavutti ATH-hinnaksi 0.003412566698066311 USD.
Mikä oli UBSN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UBSN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on UBSN-rahakkeen treidausvolyymi?
UBSN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.46K USD.
Nouseeko UBSN tänä vuonna korkeammalle?
UBSN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UBSN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:14:26 (UTC+8)

Silent Notary (UBSN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

UBSN-USD-laskin

Summa

UBSN
UBSN
USD
USD

1 UBSN = 0.000003368 USD

Treidaa UBSN-rahaketta

UBSNUSDT
$0.000003368
$0.000003368$0.000003368
-1.77%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu