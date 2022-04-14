UBC (UBC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu UBC (UBC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

UBC (UBC) -rahakkeen tiedot Universal Basic Compute (UBC) represents a revolutionary innovation in the field of artificial intelligence (AI),aiming to ensure fair and sustainable access to computational resources for all autonomous AI entities.Inspired by the concept of Universal Basic Income (UBI), UBC offers a bold solution to the growing challenges of resource distribution in the rapidly expanding AI ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://nlr.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9psiRdn9cXYVps4F1kFuoNjd2EtmqNJXrCPmRppJpump Osta UBC-rahaketta nyt!

UBC (UBC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu UBC (UBC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 202.90K $ 202.90K $ 202.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.10052 $ 0.10052 $ 0.10052 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0002029 $ 0.0002029 $ 0.0002029 Lue lisää UBC (UBC) -rahakkeen hinnasta

UBC (UBC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset UBC (UBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UBC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UBC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UBC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UBC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UBC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään UBC (UBC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UBC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UBC-rahakkeita MEXCistä nyt!

UBC (UBC) -rahakkeen hintahistoria UBC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UBC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UBC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UBC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UBC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UBC-rahakkeen hintaennuste nyt!

