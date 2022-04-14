Bounty Temple (TYT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bounty Temple (TYT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bounty Temple (TYT) -rahakkeen tiedot Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market. Virallinen verkkosivusto: https://bountytemple.com/ Valkoinen paperi: https://bountytemple.gitbook.io/whitepaper-v1 Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE5cf781d9e6E92B051FFb8037a5d81981863EA82 Osta TYT-rahaketta nyt!

Bounty Temple (TYT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bounty Temple (TYT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 105.60K $ 105.60K $ 105.60K Kaikkien aikojen korkein: $ 3 $ 3 $ 3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001179766675673342 $ 0.001179766675673342 $ 0.001179766675673342 Nykyinen hinta: $ 0.0022 $ 0.0022 $ 0.0022 Lue lisää Bounty Temple (TYT) -rahakkeen hinnasta

Bounty Temple (TYT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bounty Temple (TYT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TYT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TYT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TYT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TYT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TYT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bounty Temple (TYT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TYT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TYT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bounty Temple (TYT) -rahakkeen hintahistoria TYT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TYT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TYT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TYT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TYT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TYT-rahakkeen hintaennuste nyt!

