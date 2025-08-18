Bounty Temple (TYT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00182. Viimeisen 24 tunnin aikana TYT on vaihdellut alimmillaan $ 0.001654 ja korkeimmillaan $ 0.00188 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TYT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.5612204949346338, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001179766675673342.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TYT on muuttunut +3.17% viimeisen tunnin aikana, +1.33% 24 tunnin aikana ja -9.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Bounty Temple (TYT) -rahakkeen markkinatiedot
Bounty Temple-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.79K. TYT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 48000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 87.36K.
Bounty Temple (TYT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bounty Temple-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00002386
+1.33%
30 päivää
$ -0.001823
-50.05%
60 päivää
$ -0.001368
-42.92%
90 päivää
$ -0.002405
-56.93%
Bounty Temple-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TYT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002386 (+1.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Bounty Temple 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001823 (-50.05%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Bounty Temple-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TYT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001368 (-42.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Bounty Temple-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002405 (-56.93%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bounty Temple (TYT)?
Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market.
Bounty Temple-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Bounty Temple (TYT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bounty Temple (TYT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bounty Temple-rahakkeelle.
Bounty Temple (TYT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TYT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
