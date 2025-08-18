Lisätietoja TYT-rahakkeesta

Bounty Temple-logo

Bounty Temple – hinta (TYT)

1TYT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001818
$0.001818
+1.33%1D
USD
Reaaliaikainen Bounty Temple (TYT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:54:57 (UTC+8)

Bounty Temple (TYT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001654
$ 0.001654
24 h:n matalin
$ 0.00188
$ 0.00188
24 h:n korkein

$ 0.001654
$ 0.001654

$ 0.00188
$ 0.00188

$ 2.5612204949346338
$ 2.5612204949346338

$ 0.001179766675673342
$ 0.001179766675673342

+3.17%

+1.33%

-9.64%

-9.64%

Bounty Temple (TYT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00182. Viimeisen 24 tunnin aikana TYT on vaihdellut alimmillaan $ 0.001654 ja korkeimmillaan $ 0.00188 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TYT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.5612204949346338, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001179766675673342.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TYT on muuttunut +3.17% viimeisen tunnin aikana, +1.33% 24 tunnin aikana ja -9.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bounty Temple (TYT) -rahakkeen markkinatiedot

No.6044

$ 0.00
$ 0.00

$ 99.79K
$ 99.79K

$ 87.36K
$ 87.36K

0.00
0.00

48,000,000
48,000,000

MATIC

Bounty Temple-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.79K. TYT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 48000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 87.36K.

Bounty Temple (TYT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bounty Temple-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00002386+1.33%
30 päivää$ -0.001823-50.05%
60 päivää$ -0.001368-42.92%
90 päivää$ -0.002405-56.93%
Bounty Temple-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TYT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002386 (+1.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Bounty Temple 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001823 (-50.05%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Bounty Temple-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TYT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001368 (-42.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Bounty Temple-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002405 (-56.93%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bounty Temple (TYT)?

Tarkista Bounty Temple-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Bounty Temple (TYT)

Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market.

Bounty Temple on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Bounty Temple-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TYT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Bounty Temple-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Bounty Temple-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Bounty Temple-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bounty Temple (TYT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bounty Temple (TYT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bounty Temple-rahakkeelle.

Tarkista Bounty Temple-rahakkeen hintaennuste nyt!

Bounty Temple (TYT) -rahakkeen tokenomiikka

Bounty Temple (TYT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TYT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Bounty Temple (TYT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Bounty Temple:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Bounty Temple MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TYT paikallisiin valuuttoihin

1 Bounty Temple(TYT) - VND
47.8933
1 Bounty Temple(TYT) - AUD
A$0.002821
1 Bounty Temple(TYT) - GBP
0.0013468
1 Bounty Temple(TYT) - EUR
0.0015652
1 Bounty Temple(TYT) - USD
$0.00182
1 Bounty Temple(TYT) - MYR
RM0.0076804
1 Bounty Temple(TYT) - TRY
0.0746382
1 Bounty Temple(TYT) - JPY
¥0.26936
1 Bounty Temple(TYT) - ARS
ARS$2.3915892
1 Bounty Temple(TYT) - RUB
0.1466192
1 Bounty Temple(TYT) - INR
0.1588678
1 Bounty Temple(TYT) - IDR
Rp29.8360608
1 Bounty Temple(TYT) - KRW
2.545452
1 Bounty Temple(TYT) - PHP
0.1040858
1 Bounty Temple(TYT) - EGP
￡E.0.0882336
1 Bounty Temple(TYT) - BRL
R$0.0099372
1 Bounty Temple(TYT) - CAD
C$0.0025298
1 Bounty Temple(TYT) - BDT
0.2213484
1 Bounty Temple(TYT) - NGN
2.7999972
1 Bounty Temple(TYT) - COP
$7.338695
1 Bounty Temple(TYT) - ZAR
R.0.0322504
1 Bounty Temple(TYT) - UAH
0.0749476
1 Bounty Temple(TYT) - VES
Bs0.24934
1 Bounty Temple(TYT) - CLP
$1.7654
1 Bounty Temple(TYT) - PKR
Rs0.5149872
1 Bounty Temple(TYT) - KZT
0.9779588
1 Bounty Temple(TYT) - THB
฿0.0594412
1 Bounty Temple(TYT) - TWD
NT$0.0555646
1 Bounty Temple(TYT) - AED
د.إ0.0066794
1 Bounty Temple(TYT) - CHF
Fr0.001456
1 Bounty Temple(TYT) - HKD
HK$0.0142142
1 Bounty Temple(TYT) - AMD
֏0.6978426
1 Bounty Temple(TYT) - MAD
.د.م0.0164164
1 Bounty Temple(TYT) - MXN
$0.034125
1 Bounty Temple(TYT) - SAR
ريال0.006825
1 Bounty Temple(TYT) - PLN
0.0066612
1 Bounty Temple(TYT) - RON
лв0.007917
1 Bounty Temple(TYT) - SEK
kr0.0175084
1 Bounty Temple(TYT) - BGN
лв0.0030576
1 Bounty Temple(TYT) - HUF
Ft0.6215846
1 Bounty Temple(TYT) - CZK
0.0385112
1 Bounty Temple(TYT) - KWD
د.ك0.0005551
1 Bounty Temple(TYT) - ILS
0.006188
1 Bounty Temple(TYT) - AOA
Kz1.6651362
1 Bounty Temple(TYT) - BHD
.د.ب0.00068432
1 Bounty Temple(TYT) - BMD
$0.00182
1 Bounty Temple(TYT) - DKK
kr0.0117026
1 Bounty Temple(TYT) - HNL
L0.0477932
1 Bounty Temple(TYT) - MUR
0.0832286
1 Bounty Temple(TYT) - NAD
$0.032214
1 Bounty Temple(TYT) - NOK
kr0.0185276
1 Bounty Temple(TYT) - NZD
$0.0031122
1 Bounty Temple(TYT) - PAB
B/.0.00182
1 Bounty Temple(TYT) - PGK
K0.0075348
1 Bounty Temple(TYT) - QAR
ر.ق0.0066248
1 Bounty Temple(TYT) - RSD
дин.0.1837108

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bounty Temple”

Paljonko Bounty Temple (TYT) on arvoltaan tänään?
TYT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00182 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TYT-USD-parin nykyinen hinta?
TYT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00182. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bounty Temple-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TYT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TYT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TYT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TYT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TYT saavutti ATH-hinnaksi 2.5612204949346338 USD.
Mikä oli TYT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TYT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001179766675673342 USD.
Mikä on TYT-rahakkeen treidausvolyymi?
TYT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.79K USD.
Nouseeko TYT tänä vuonna korkeammalle?
TYT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TYT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:54:57 (UTC+8)

Bounty Temple (TYT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

