TechtroX (TXO) -rahakkeen tiedot $TXO is the native utility and incentive token that fuels the entire TechtroX ecosystem. Built for real business value, $TXO drives engagement, automation, and decentralization across customer relationship management workflows. Virallinen verkkosivusto: https://techtrox.one/ Valkoinen paperi: https://docs.techtrox.one/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd40Be959e6C2a8C57661f75857b7885F46CF4271 Osta TXO-rahaketta nyt!

TechtroX (TXO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TechtroX (TXO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0000000003 $ 0.0000000003 $ 0.0000000003 Lue lisää TechtroX (TXO) -rahakkeen hinnasta

TechtroX (TXO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TechtroX (TXO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TXO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TXO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TXO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TXO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TXO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TechtroX (TXO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TXO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TXO-rahakkeita MEXCistä nyt!

TechtroX (TXO) -rahakkeen hintahistoria TXO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TXO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TXO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TXO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TXO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TXO-rahakkeen hintaennuste nyt!

