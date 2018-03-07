TrueUSD (TUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu TrueUSD (TUSD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

TrueUSD (TUSD) -rahakkeen tiedot

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

Virallinen verkkosivusto:
https://tusd.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376

TrueUSD (TUSD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu TrueUSD (TUSD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 493.58M
$ 493.58M$ 493.58M
Kokonaistarjonta:
$ 494.52M
$ 494.52M$ 494.52M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 494.52M
$ 494.52M$ 494.52M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 493.58M
$ 493.58M$ 493.58M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.0949
$ 1.0949$ 1.0949
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.917876956195
$ 0.917876956195$ 0.917876956195
Nykyinen hinta:
$ 0.9981
$ 0.9981$ 0.9981

TrueUSD (TUSD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

TrueUSD (TUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TUSD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TUSD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TUSD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TUSD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TUSD-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään TrueUSD (TUSD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TUSD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

TrueUSD (TUSD) -rahakkeen hintahistoria

TUSD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

TUSD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TUSD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TUSD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.