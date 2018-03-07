TrueUSD (TUSD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TrueUSD (TUSD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TrueUSD (TUSD) -rahakkeen tiedot TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts. Virallinen verkkosivusto: https://tusd.io/ Valkoinen paperi: https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376 Osta TUSD-rahaketta nyt!

TrueUSD (TUSD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TrueUSD (TUSD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 493.58M $ 493.58M $ 493.58M Kokonaistarjonta: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M Kierrossa oleva tarjonta: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 493.58M $ 493.58M $ 493.58M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0949 $ 1.0949 $ 1.0949 Kaikkien aikojen alin: $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 Nykyinen hinta: $ 0.9981 $ 0.9981 $ 0.9981 Lue lisää TrueUSD (TUSD) -rahakkeen hinnasta

TrueUSD (TUSD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TrueUSD (TUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TUSD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TUSD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TUSD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TUSD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

