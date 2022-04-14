Turtsat (TURT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Turtsat (TURT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Turtsat (TURT) -rahakkeen tiedot Turtsat is a community-driven open platform for ordinals, with a mission to become the Gitcoin of Ordinals, providing a space for everyone to build, donate, and impact Bitcoin Ordinals & BRC-20 through Turtsat. The platform will feature a fundamental donation protocol, enabling more open-source developers and communities to participate in the ecological development of Ordinals and enjoy the benefits. Virallinen verkkosivusto: https://turtsat.io/ Valkoinen paperi: https://medium.com/@Turtsat/turtsat-a-community-led-open-platform-on-ordinals-5833d9741d76 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0800394f6e23dd539929c8b77a3d45c96f76aefc?a=0x96b289AA02D0BB8137249fB0C73235fE1364e6B1 Osta TURT-rahaketta nyt!

Turtsat (TURT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Turtsat (TURT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 198.50K $ 198.50K $ 198.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.108 $ 0.108 $ 0.108 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000116296811420314 $ 0.000116296811420314 $ 0.000116296811420314 Nykyinen hinta: $ 0.0001985 $ 0.0001985 $ 0.0001985 Lue lisää Turtsat (TURT) -rahakkeen hinnasta

Turtsat (TURT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Turtsat (TURT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TURT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TURT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TURT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TURT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Turtsat (TURT) -rahakkeen hintahistoria TURT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

TURT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TURT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TURT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

