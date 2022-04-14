TUBES (TUBES) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TUBES (TUBES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TUBES (TUBES) -rahakkeen tiedot The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols. Virallinen verkkosivusto: https://www.protocol.tube/main/index Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfcc24ec0cce31306a9541bfbfe45ff8a0f34f36e Osta TUBES-rahaketta nyt!

TUBES (TUBES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TUBES (TUBES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 39.00M $ 39.00M $ 39.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.07M $ 7.07M $ 7.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 10 $ 10 $ 10 Kaikkien aikojen alin: $ 0.15093093115585085 $ 0.15093093115585085 $ 0.15093093115585085 Nykyinen hinta: $ 0.1814 $ 0.1814 $ 0.1814 Lue lisää TUBES (TUBES) -rahakkeen hinnasta

TUBES (TUBES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TUBES (TUBES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TUBES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TUBES-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TUBES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TUBES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

