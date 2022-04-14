Atua AI (TUA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Atua AI (TUA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Atua AI (TUA) -rahakkeen tiedot Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era. Virallinen verkkosivusto: https://atua.ai Valkoinen paperi: https://whitepaper.atua.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x791a5c2261823dbf69b27b63e851b7745532cfa2 Osta TUA-rahaketta nyt!

Atua AI (TUA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Atua AI (TUA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 112.55K $ 112.55K $ 112.55K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0034203 $ 0.0034203 $ 0.0034203 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000021606363103917 $ 0.000021606363103917 $ 0.000021606363103917 Nykyinen hinta: $ 0.00002251 $ 0.00002251 $ 0.00002251 Lue lisää Atua AI (TUA) -rahakkeen hinnasta

Atua AI (TUA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Atua AI (TUA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TUA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TUA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TUA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TUA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TUA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Atua AI (TUA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TUA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TUA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Atua AI (TUA) -rahakkeen hintahistoria TUA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TUA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TUA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TUA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TUA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TUA-rahakkeen hintaennuste nyt!

