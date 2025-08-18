Lisätietoja TUA-rahakkeesta

Atua AI-logo

Atua AI – hinta (TUA)

1TUA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00002259
$0.00002259$0.00002259
+0.13%1D
USD
Reaaliaikainen Atua AI (TUA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:13:32 (UTC+8)

Atua AI (TUA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00001724
$ 0.00001724$ 0.00001724
24 h:n matalin
$ 0.0000372
$ 0.0000372$ 0.0000372
24 h:n korkein

$ 0.00001724
$ 0.00001724$ 0.00001724

$ 0.0000372
$ 0.0000372$ 0.0000372

$ 0.003176069423196347
$ 0.003176069423196347$ 0.003176069423196347

$ 0.000021606363103917
$ 0.000021606363103917$ 0.000021606363103917

+0.17%

+0.13%

-19.33%

-19.33%

Atua AI (TUA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00002259. Viimeisen 24 tunnin aikana TUA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001724 ja korkeimmillaan $ 0.0000372 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TUA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.003176069423196347, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000021606363103917.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TUA on muuttunut +0.17% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja -19.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Atua AI (TUA) -rahakkeen markkinatiedot

No.8454

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.57K
$ 23.57K$ 23.57K

$ 112.95K
$ 112.95K$ 112.95K

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

BSC

Atua AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 23.57K. TUA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 112.95K.

Atua AI (TUA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Atua AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000000293+0.13%
30 päivää$ -0.00002481-52.35%
60 päivää$ -0.00007431-76.69%
90 päivää$ -0.00007941-77.86%
Atua AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TUA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000293 (+0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Atua AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00002481 (-52.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Atua AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TUA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00007431 (-76.69%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Atua AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00007941 (-77.86%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Atua AI (TUA)?

Tarkista Atua AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Atua AI (TUA)

Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era.

Atua AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Atua AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TUA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Atua AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Atua AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Atua AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Atua AI (TUA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Atua AI (TUA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Atua AI-rahakkeelle.

Tarkista Atua AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Atua AI (TUA) -rahakkeen tokenomiikka

Atua AI (TUA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TUA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Atua AI (TUA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Atua AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Atua AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TUA paikallisiin valuuttoihin

Atua AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Atua AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Atua AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Atua AI”

Paljonko Atua AI (TUA) on arvoltaan tänään?
TUA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002259 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TUA-USD-parin nykyinen hinta?
TUA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002259. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Atua AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TUA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TUA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TUA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TUA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TUA saavutti ATH-hinnaksi 0.003176069423196347 USD.
Mikä oli TUA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TUA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000021606363103917 USD.
Mikä on TUA-rahakkeen treidausvolyymi?
TUA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 23.57K USD.
Nouseeko TUA tänä vuonna korkeammalle?
TUA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TUA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:13:32 (UTC+8)

Atua AI (TUA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

