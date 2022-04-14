TongTongCoin (TTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TongTongCoin (TTCOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TongTongCoin (TTCOIN) -rahakkeen tiedot TongTongCoin is a decentralized blockchain cryptocurrency that drastically reduces transaction fees for existing payment systems such as credit cards and cash and bank fees for online remittance services, and facilitates payment and remittance processes. Virallinen verkkosivusto: https://ttchain.io/ Block Explorer: https://browser.tongtongchain.io/#/ Osta TTCOIN-rahaketta nyt!

TongTongCoin (TTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TongTongCoin (TTCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.3 $ 2.3 $ 2.3 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.03969 $ 0.03969 $ 0.03969 Lue lisää TongTongCoin (TTCOIN) -rahakkeen hinnasta

TongTongCoin (TTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TongTongCoin (TTCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TTCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TTCOIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TTCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TTCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TTCOIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TongTongCoin (TTCOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TTCOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TTCOIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

TongTongCoin (TTCOIN) -rahakkeen hintahistoria TTCOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TTCOIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TTCOIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TTCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TTCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TTCOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

