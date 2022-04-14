Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dejitaru Tsuka (TSUKA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen tiedot Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas. Virallinen verkkosivusto: https://tsuka.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed Osta TSUKA-rahaketta nyt!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1597 $ 0.1597 $ 0.1597 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 Nykyinen hinta: $ 0.005049 $ 0.005049 $ 0.005049 Lue lisää Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen hinnasta

Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TSUKA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TSUKA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TSUKA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TSUKA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen hintahistoria TSUKA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TSUKA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TSUKA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TSUKA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TSUKA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TSUKA-rahakkeen hintaennuste nyt!

