Dejitaru Tsuka-logo

Dejitaru Tsuka – hinta (TSUKA)

1TSUKA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.004644
$0.004644$0.004644
-4.99%1D
USD
Reaaliaikainen Dejitaru Tsuka (TSUKA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:13:17 (UTC+8)

Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00453
$ 0.00453$ 0.00453
24 h:n matalin
$ 0.005035
$ 0.005035$ 0.005035
24 h:n korkein

$ 0.00453
$ 0.00453$ 0.00453

$ 0.005035
$ 0.005035$ 0.005035

$ 0.24735055084312768
$ 0.24735055084312768$ 0.24735055084312768

$ 0.002343424462156912
$ 0.002343424462156912$ 0.002343424462156912

-4.74%

-4.99%

-9.48%

-9.48%

Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004644. Viimeisen 24 tunnin aikana TSUKA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00453 ja korkeimmillaan $ 0.005035 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TSUKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.24735055084312768, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002343424462156912.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TSUKA on muuttunut -4.74% viimeisen tunnin aikana, -4.99% 24 tunnin aikana ja -9.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1433

$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M

$ 51.78K
$ 51.78K$ 51.78K

$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dejitaru Tsuka-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.64M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 51.78K. TSUKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.64M.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dejitaru Tsuka-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00024391-4.99%
30 päivää$ -0.000447-8.79%
60 päivää$ +0.001517+48.51%
90 päivää$ +0.000988+27.02%
Dejitaru Tsuka-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TSUKA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00024391 (-4.99%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Dejitaru Tsuka 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000447 (-8.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Dejitaru Tsuka-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TSUKA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001517 (+48.51%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Dejitaru Tsuka-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000988 (+27.02%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dejitaru Tsuka (TSUKA)?

Tarkista Dejitaru Tsuka-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

Dejitaru Tsuka on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Dejitaru Tsuka-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TSUKA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Dejitaru Tsuka-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Dejitaru Tsuka-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Dejitaru Tsuka-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dejitaru Tsuka (TSUKA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dejitaru Tsuka (TSUKA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dejitaru Tsuka-rahakkeelle.

Tarkista Dejitaru Tsuka-rahakkeen hintaennuste nyt!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen tokenomiikka

Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TSUKA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Dejitaru Tsuka:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Dejitaru Tsuka MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TSUKA paikallisiin valuuttoihin

1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - VND
122.20686
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - AUD
A$0.0071982
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - GBP
0.00343656
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - EUR
0.00399384
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - USD
$0.004644
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - MYR
RM0.01959768
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - TRY
0.19007892
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - JPY
¥0.687312
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - ARS
ARS$6.10249464
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - RUB
0.37416708
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - INR
0.40551408
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - IDR
Rp76.13113536
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - KRW
6.50420064
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - PHP
0.26549748
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - EGP
￡E.0.22514112
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - BRL
R$0.02540268
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - CAD
C$0.00640872
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - BDT
0.56480328
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - NGN
7.13360196
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - COP
$18.725769
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - ZAR
R.0.08233812
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - UAH
0.19123992
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - VES
Bs0.636228
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - CLP
$4.50468
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - PKR
Rs1.30923648
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - KZT
2.49540696
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - THB
฿0.15158016
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - TWD
NT$0.14159556
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - AED
د.إ0.01704348
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - CHF
Fr0.0037152
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - HKD
HK$0.03626964
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - AMD
֏1.7772588
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - MAD
.د.م0.04184244
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - MXN
$0.087075
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - SAR
ريال0.017415
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - PLN
0.01699704
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - RON
лв0.0202014
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - SEK
kr0.04462884
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - BGN
лв0.00780192
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - HUF
Ft1.58443992
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - CZK
0.0982206
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - KWD
د.ك0.00141642
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - ILS
0.01583604
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - AOA
Kz4.25664396
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - BHD
.د.ب0.001750788
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - BMD
$0.004644
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - DKK
kr0.02981448
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - HNL
L0.12209076
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - MUR
0.21237012
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - NAD
$0.08205948
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - NOK
kr0.04727592
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - NZD
$0.00794124
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - PAB
B/.0.004644
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - PGK
K0.01922616
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - QAR
ر.ق0.01690416
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) - RSD
дин.0.46844028

Dejitaru Tsuka-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Dejitaru Tsuka toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Dejitaru Tsuka-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dejitaru Tsuka”

Paljonko Dejitaru Tsuka (TSUKA) on arvoltaan tänään?
TSUKA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004644 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TSUKA-USD-parin nykyinen hinta?
TSUKA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004644. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dejitaru Tsuka-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TSUKA markkina-arvo on $ 4.64M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TSUKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TSUKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli TSUKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TSUKA saavutti ATH-hinnaksi 0.24735055084312768 USD.
Mikä oli TSUKA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TSUKA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002343424462156912 USD.
Mikä on TSUKA-rahakkeen treidausvolyymi?
TSUKA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 51.78K USD.
Nouseeko TSUKA tänä vuonna korkeammalle?
TSUKA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TSUKA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:13:17 (UTC+8)

Dejitaru Tsuka (TSUKA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

