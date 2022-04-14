TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TSUBASA Governance (TSUGT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tiedot “Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.” Virallinen verkkosivusto: https://tsubasa-rivals.com/ Valkoinen paperi: https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165 Osta TSUGT-rahaketta nyt!

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 106.06K $ 106.06K $ 106.06K Kokonaistarjonta: $ 971.44M $ 971.44M $ 971.44M Kierrossa oleva tarjonta: $ 178.88M $ 178.88M $ 178.88M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 592.90K $ 592.90K $ 592.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.23988 $ 0.23988 $ 0.23988 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000496828364239706 $ 0.000496828364239706 $ 0.000496828364239706 Nykyinen hinta: $ 0.0005929 $ 0.0005929 $ 0.0005929 Lue lisää TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen hinnasta

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TSUGT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TSUGT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TSUGT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TSUGT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TSUGT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TSUGT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TSUGT-rahakkeita MEXCistä nyt!

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen hintahistoria TSUGT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TSUGT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TSUGT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TSUGT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TSUGT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TSUGT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!