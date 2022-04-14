TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu TSUBASA Governance (TSUGT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tiedot

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

Virallinen verkkosivusto:
https://tsubasa-rivals.com/
Valkoinen paperi:
https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 106.06K
Kokonaistarjonta:
$ 971.44M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 178.88M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 592.90K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.23988
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000496828364239706
Nykyinen hinta:
$ 0.0005929
TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TSUGT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TSUGT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TSUGT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TSUGT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TSUGT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TSUGT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen hintahistoria

TSUGT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

TSUGT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TSUGT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TSUGT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.