TSUBASA Governance

TSUBASA Governance – hinta (TSUGT)

1TSUGT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0005957
$0.0005957$0.0005957
+0.05%1D
USD
Reaaliaikainen TSUBASA Governance (TSUGT) -hintakaavio
TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0005939
$ 0.0005939$ 0.0005939
24 h:n matalin
$ 0.0005969
$ 0.0005969$ 0.0005969
24 h:n korkein

$ 0.0005939
$ 0.0005939$ 0.0005939

$ 0.0005969
$ 0.0005969$ 0.0005969

$ 1.4993061027795405
$ 1.4993061027795405$ 1.4993061027795405

$ 0.000496828364239706
$ 0.000496828364239706$ 0.000496828364239706

-0.06%

+0.05%

-3.80%

-3.80%

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0005958. Viimeisen 24 tunnin aikana TSUGT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0005939 ja korkeimmillaan $ 0.0005969 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TSUGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.4993061027795405, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000496828364239706.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TSUGT on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, +0.05% 24 tunnin aikana ja -3.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen markkinatiedot

No.2868

$ 106.58K
$ 106.58K$ 106.58K

$ 87.41K
$ 87.41K$ 87.41K

$ 595.80K
$ 595.80K$ 595.80K

178.88M
178.88M 178.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

971,441,361.109
971,441,361.109 971,441,361.109

17.88%

MATIC

TSUBASA Governance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 106.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 87.41K. TSUGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 178.88M ja sen kokonaistarjonta on 971441361.109. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 595.80K.

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TSUBASA Governance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000000298+0.05%
30 päivää$ -0.000101-14.50%
60 päivää$ -0.0002273-27.62%
90 päivää$ -0.0011025-64.92%
TSUBASA Governance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TSUGT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000298 (+0.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

TSUBASA Governance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000101 (-14.50%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

TSUBASA Governance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TSUGT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002273 (-27.62%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

TSUBASA Governance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0011025 (-64.92%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TSUBASA Governance (TSUGT)?

Tarkista TSUBASA Governance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on TSUBASA Governance (TSUGT)

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

TSUBASA Governance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TSUBASA Governance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TSUGT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue TSUBASA Governance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TSUBASA Governance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TSUBASA Governance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TSUBASA Governance (TSUGT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TSUBASA Governance (TSUGT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TSUBASA Governance-rahakkeelle.

Tarkista TSUBASA Governance-rahakkeen hintaennuste nyt!

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tokenomiikka

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TSUGT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TSUBASA Governance (TSUGT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TSUBASA Governance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TSUBASA Governance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TSUGT paikallisiin valuuttoihin

TSUBASA Governance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TSUBASA Governance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen TSUBASA Governance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TSUBASA Governance”

Paljonko TSUBASA Governance (TSUGT) on arvoltaan tänään?
TSUGT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0005958 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TSUGT-USD-parin nykyinen hinta?
TSUGT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0005958. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TSUBASA Governance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TSUGT markkina-arvo on $ 106.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TSUGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TSUGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 178.88M USD.
Mikä oli TSUGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TSUGT saavutti ATH-hinnaksi 1.4993061027795405 USD.
Mikä oli TSUGT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TSUGT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000496828364239706 USD.
Mikä on TSUGT-rahakkeen treidausvolyymi?
TSUGT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 87.41K USD.
Nouseeko TSUGT tänä vuonna korkeammalle?
TSUGT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TSUGT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

