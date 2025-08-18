Mikä on TSUBASA Governance (TSUGT)

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

TSUBASA Governance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TSUBASA Governance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista TSUGT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue TSUBASA Governance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TSUBASA Governance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TSUBASA Governance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TSUBASA Governance (TSUGT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TSUBASA Governance (TSUGT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TSUBASA Governance-rahakkeelle.

Tarkista TSUBASA Governance-rahakkeen hintaennuste nyt!

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tokenomiikka

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TSUGT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TSUBASA Governance (TSUGT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TSUBASA Governance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TSUBASA Governance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TSUGT paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

TSUBASA Governance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TSUBASA Governance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TSUBASA Governance” Paljonko TSUBASA Governance (TSUGT) on arvoltaan tänään? TSUGT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0005958 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on TSUGT-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0005958 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo TSUGT -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on TSUBASA Governance-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen TSUGT markkina-arvo on $ 106.58K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on TSUGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? TSUGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 178.88M USD . Mikä oli TSUGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? TSUGT saavutti ATH-hinnaksi 1.4993061027795405 USD . Mikä oli TSUGT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? TSUGT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000496828364239706 USD . Mikä on TSUGT-rahakkeen treidausvolyymi? TSUGT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 87.41K USD . Nouseeko TSUGT tänä vuonna korkeammalle? TSUGT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TSUGT-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

TSUBASA Governance (TSUGT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.