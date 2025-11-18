TRWA (TRWA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu TRWA (TRWA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:52:49 (UTC+8)
USD

TRWA (TRWA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu TRWA (TRWA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 8.00M
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 7.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 11.43M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.026757
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000074877740838432
Nykyinen hinta:
$ 0.001143
TRWA (TRWA) -rahakkeen tiedot

TRWA is a token project on the Ethereum chain. Its name may originate from an acronym representing a strategic plan or core vision.

Virallinen verkkosivusto:
https://tharwa.finance/
Valkoinen paperi:
https://tharwa.gitbook.io/tharwa
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7b10d50b5885bE4c7985A88408265c109bd1EeC8

TRWA (TRWA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

TRWA (TRWA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TRWA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRWA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TRWA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRWA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

