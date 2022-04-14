Truth Network (TRUU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Truth Network (TRUU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Truth Network (TRUU) -rahakkeen tiedot $TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes. Virallinen verkkosivusto: https://truth-network.io/ Valkoinen paperi: https://truth-network.io/documentation/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2 Osta TRUU-rahaketta nyt!

Truth Network (TRUU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Truth Network (TRUU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.26M $ 9.26M $ 9.26M Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 12.15B $ 12.15B $ 12.15B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 76.20M $ 76.20M $ 76.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.006063 $ 0.006063 $ 0.006063 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 Nykyinen hinta: $ 0.000762 $ 0.000762 $ 0.000762 Lue lisää Truth Network (TRUU) -rahakkeen hinnasta

Truth Network (TRUU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Truth Network (TRUU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TRUU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRUU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TRUU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRUU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TRUU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Truth Network (TRUU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TRUU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TRUU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Truth Network (TRUU) -rahakkeen hintahistoria TRUU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TRUU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TRUU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TRUU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRUU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TRUU-rahakkeen hintaennuste nyt!

