Truth Network (TRUU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000768. Viimeisen 24 tunnin aikana TRUU on vaihdellut alimmillaan $ 0.000747 ja korkeimmillaan $ 0.000814 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRUU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.004114185690751992, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000458630071505494.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TRUU on muuttunut -2.54% viimeisen tunnin aikana, -4.22% 24 tunnin aikana ja -14.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Truth Network (TRUU) -rahakkeen markkinatiedot
No.1152
$ 9.33M
$ 40.10K
$ 76.80M
12.15B
100,000,000,000
100,000,000,000
12.14%
ETH
Truth Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 40.10K. TRUU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.15B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 76.80M.
Truth Network (TRUU) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Truth Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00003299
-4.22%
30 päivää
$ -0.000044
-5.42%
60 päivää
$ -0.001263
-62.19%
90 päivää
$ -0.002235
-74.43%
Truth Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TRUU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00003299 (-4.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Truth Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000044 (-5.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Truth Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TRUU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001263 (-62.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Truth Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002235 (-74.43%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.
Truth Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Truth Network (TRUU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRUU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
