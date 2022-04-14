Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Trump404 (TRUMP404) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen tiedot Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection. Virallinen verkkosivusto: http://whowillwin2024.wtf/#/home Valkoinen paperi: http://whowillwin2024.wtf/#/home Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8A13e06230a7832190A6848b33C27ea916e7fe18 Osta TRUMP404-rahaketta nyt!

Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 660.70K $ 660.70K $ 660.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 66.07 $ 66.07 $ 66.07 Lue lisää Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen hinnasta

Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TRUMP404-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRUMP404-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TRUMP404-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRUMP404-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TRUMP404-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TRUMP404-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TRUMP404-rahakkeita MEXCistä nyt!

Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen hintahistoria TRUMP404 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TRUMP404-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TRUMP404-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TRUMP404-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRUMP404-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TRUMP404-rahakkeen hintaennuste nyt!

