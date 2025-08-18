Lisätietoja TRUMP404-rahakkeesta

$62.97
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Trump404 (TRUMP404) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:32:40 (UTC+8)

Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 61.06
24 h:n matalin
$ 69
24 h:n korkein

$ 61.06
$ 69
--
--
0.00%

0.00%

-3.57%

-3.57%

Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 62.97. Viimeisen 24 tunnin aikana TRUMP404 on vaihdellut alimmillaan $ 61.06 ja korkeimmillaan $ 69 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRUMP404-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TRUMP404 on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -3.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen markkinatiedot

--
$ 4.12K
$ 629.70K
--
10,000
ETH

Trump404-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.12K. TRUMP404-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 10000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 629.70K.

Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Trump404-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -16.12-20.39%
60 päivää$ -34.01-35.07%
90 päivää$ -30.22-32.43%
Trump404-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TRUMP404-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Trump404 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -16.12 (-20.39%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Trump404-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TRUMP404-rahakkeiden hinta muuttui $ -34.01 (-35.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Trump404-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -30.22 (-32.43%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Trump404 (TRUMP404)?

Tarkista Trump404-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Trump404 (TRUMP404)

Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

Trump404 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Trump404-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TRUMP404-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Trump404-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Trump404-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Trump404-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Trump404 (TRUMP404) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Trump404 (TRUMP404) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Trump404-rahakkeelle.

Tarkista Trump404-rahakkeen hintaennuste nyt!

Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen tokenomiikka

Trump404 (TRUMP404) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRUMP404-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Trump404 (TRUMP404) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Trump404:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Trump404 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TRUMP404 paikallisiin valuuttoihin

Trump404-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Trump404 toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Trump404”

Paljonko Trump404 (TRUMP404) on arvoltaan tänään?
TRUMP404-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 62.97 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TRUMP404-USD-parin nykyinen hinta?
TRUMP404 -USD-parin nykyinen hinta on $ 62.97. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Trump404-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TRUMP404 markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TRUMP404-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TRUMP404-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli TRUMP404-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TRUMP404 saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli TRUMP404-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TRUMP404-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on TRUMP404-rahakkeen treidausvolyymi?
TRUMP404-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.12K USD.
Nouseeko TRUMP404 tänä vuonna korkeammalle?
TRUMP404 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TRUMP404-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:32:40 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

