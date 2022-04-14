TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen tokenomiikka

TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu TRUF.Network (TRUF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen tiedot

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

Virallinen verkkosivusto:
https://truf.network/
Valkoinen paperi:
https://docs.truf.network/whitepaper/abstract
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7

TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.80M
$ 9.80M$ 9.80M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 376.68M
$ 376.68M$ 376.68M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 26.01M
$ 26.01M$ 26.01M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.15162
$ 1.15162$ 1.15162
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.011471080997112174
$ 0.011471080997112174$ 0.011471080997112174
Nykyinen hinta:
$ 0.02601
$ 0.02601$ 0.02601

TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TRUF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRUF-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TRUF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRUF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TRUF-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TRUF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen hintahistoria

TRUF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

TRUF-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TRUF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRUF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

