TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen tiedot Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets. Virallinen verkkosivusto: https://truf.network/ Valkoinen paperi: https://docs.truf.network/whitepaper/abstract Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7 Osta TRUF-rahaketta nyt!

TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 376.68M $ 376.68M $ 376.68M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 26.01M $ 26.01M $ 26.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.15162 $ 1.15162 $ 1.15162 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 Nykyinen hinta: $ 0.02601 $ 0.02601 $ 0.02601 Lue lisää TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen hinnasta

TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TRUF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRUF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TRUF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRUF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TRUF.Network (TRUF) -rahakkeen hintahistoria TRUF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TRUF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TRUF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TRUF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRUF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TRUF-rahakkeen hintaennuste nyt!

