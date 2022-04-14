TrueFiToken (TRU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TrueFiToken (TRU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TrueFiToken (TRU) -rahakkeen tiedot TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. Virallinen verkkosivusto: https://truefi.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 Osta TRU-rahaketta nyt!

TrueFiToken (TRU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TrueFiToken (TRU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 43.93M $ 43.93M $ 43.93M Kokonaistarjonta: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 47.92M $ 47.92M $ 47.92M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0626 $ 1.0626 $ 1.0626 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 Nykyinen hinta: $ 0.03305 $ 0.03305 $ 0.03305 Lue lisää TrueFiToken (TRU) -rahakkeen hinnasta

TrueFiToken (TRU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TrueFiToken (TRU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TRU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TRU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TrueFiToken (TRU) -rahakkeen hintahistoria TRU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TRU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TRU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TRU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TRU-rahakkeen hintaennuste nyt!

