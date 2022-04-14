TrueFiToken (TRU) -rahakkeen tokenomiikka

TrueFiToken (TRU) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu TrueFiToken (TRU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

TrueFiToken (TRU) -rahakkeen tiedot

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

Virallinen verkkosivusto:
https://truefi.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784

TrueFiToken (TRU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu TrueFiToken (TRU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 43.93M
$ 43.93M$ 43.93M
Kokonaistarjonta:
$ 1.34B
$ 1.34B$ 1.34B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.33B
$ 1.33B$ 1.33B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 47.92M
$ 47.92M$ 47.92M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.0626
$ 1.0626$ 1.0626
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.02315175652400417
$ 0.02315175652400417$ 0.02315175652400417
Nykyinen hinta:
$ 0.03305
$ 0.03305$ 0.03305

TrueFiToken (TRU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

TrueFiToken (TRU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TRU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRU-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TRU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.