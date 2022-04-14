Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Tri Sigma (TRISIG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen tiedot Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market. Virallinen verkkosivusto: https://trisigma.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.google.com/document/d/1xu6GCettNkktXiXwb1GhVCTwotpRijXlsnvQ1rIShas/edit?tab=t.0 Block Explorer: https://solscan.io/token/BLDiYcvm3CLcgZ7XUBPgz6idSAkNmWY6MBbm8Xpjpump Osta TRISIG-rahaketta nyt!

Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 743.96K $ 743.96K $ 743.96K Kokonaistarjonta: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 743.96K $ 743.96K $ 743.96K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09531 $ 0.09531 $ 0.09531 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 Nykyinen hinta: $ 0.000744 $ 0.000744 $ 0.000744 Lue lisää Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen hinnasta

Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TRISIG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRISIG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TRISIG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRISIG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen hintahistoria TRISIG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TRISIG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TRISIG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TRISIG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRISIG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TRISIG-rahakkeen hintaennuste nyt!

