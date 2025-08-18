Lisätietoja TRISIG-rahakkeesta

Tri Sigma

Tri Sigma – hinta (TRISIG)

1TRISIG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00078
$0.00078$0.00078
-0.51%1D
USD
Reaaliaikainen Tri Sigma (TRISIG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:43:06 (UTC+8)

Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000779
$ 0.000779$ 0.000779
24 h:n matalin
$ 0.000805
$ 0.000805$ 0.000805
24 h:n korkein

$ 0.000779
$ 0.000779$ 0.000779

$ 0.000805
$ 0.000805$ 0.000805

$ 0.09539277601745644
$ 0.09539277601745644$ 0.09539277601745644

$ 0.000130744931900812
$ 0.000130744931900812$ 0.000130744931900812

-0.26%

-0.51%

-9.20%

-9.20%

Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00078. Viimeisen 24 tunnin aikana TRISIG on vaihdellut alimmillaan $ 0.000779 ja korkeimmillaan $ 0.000805 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRISIG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.09539277601745644, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000130744931900812.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TRISIG on muuttunut -0.26% viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja -9.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen markkinatiedot

No.2208

$ 779.96K
$ 779.96K$ 779.96K

$ 5.98K
$ 5.98K$ 5.98K

$ 779.96K
$ 779.96K$ 779.96K

999.95M
999.95M 999.95M

999,946,805
999,946,805 999,946,805

SOL

Tri Sigma-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 779.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.98K. TRISIG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M ja sen kokonaistarjonta on 999946805. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 779.96K.

Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Tri Sigma-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000004-0.51%
30 päivää$ -0.000611-43.93%
60 päivää$ -0.000533-40.60%
90 päivää$ -0.0019-70.90%
Tri Sigma-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TRISIG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000004 (-0.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Tri Sigma 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000611 (-43.93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Tri Sigma-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TRISIG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000533 (-40.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Tri Sigma-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0019 (-70.90%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Tri Sigma (TRISIG)?

Tarkista Tri Sigma-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Tri Sigma (TRISIG)

Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.

Tri Sigma on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Tri Sigma-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TRISIG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Tri Sigma-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Tri Sigma-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Tri Sigma-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tri Sigma (TRISIG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tri Sigma (TRISIG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tri Sigma-rahakkeelle.

Tarkista Tri Sigma-rahakkeen hintaennuste nyt!

Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen tokenomiikka

Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRISIG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Tri Sigma (TRISIG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Tri Sigma:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Tri Sigma MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Tri Sigma-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Tri Sigma toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Tri Sigma-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tri Sigma”

Paljonko Tri Sigma (TRISIG) on arvoltaan tänään?
TRISIG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00078 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TRISIG-USD-parin nykyinen hinta?
TRISIG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00078. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tri Sigma-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TRISIG markkina-arvo on $ 779.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TRISIG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TRISIG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M USD.
Mikä oli TRISIG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TRISIG saavutti ATH-hinnaksi 0.09539277601745644 USD.
Mikä oli TRISIG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TRISIG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000130744931900812 USD.
Mikä on TRISIG-rahakkeen treidausvolyymi?
TRISIG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.98K USD.
Nouseeko TRISIG tänä vuonna korkeammalle?
TRISIG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TRISIG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:43:06 (UTC+8)

Tri Sigma (TRISIG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

