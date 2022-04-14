Trias (TRIAS) -rahakkeen tokenomiikka

Trias (TRIAS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Trias (TRIAS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Trias (TRIAS) -rahakkeen tiedot

TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.trias.one/
Valkoinen paperi:
https://docs.trias.one/trias-docs-1/whitepaper/trias-whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3A856d4effa670C54585a5D523e96513e148e95d

Trias (TRIAS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Trias (TRIAS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M
Kokonaistarjonta:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 8.46M
$ 8.46M$ 8.46M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 19.391
$ 19.391$ 19.391
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.8458
$ 0.8458$ 0.8458

Trias (TRIAS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Trias (TRIAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TRIAS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRIAS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TRIAS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRIAS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TRIAS-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Trias (TRIAS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TRIAS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Trias (TRIAS) -rahakkeen hintahistoria

TRIAS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

TRIAS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TRIAS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRIAS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.