Trias (TRIAS) -rahakkeen tiedot TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.trias.one/ Valkoinen paperi: https://docs.trias.one/trias-docs-1/whitepaper/trias-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3A856d4effa670C54585a5D523e96513e148e95d Osta TRIAS-rahaketta nyt!

Trias (TRIAS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Trias (TRIAS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Kokonaistarjonta: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 19.391 $ 19.391 $ 19.391 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.8458 $ 0.8458 $ 0.8458 Lue lisää Trias (TRIAS) -rahakkeen hinnasta

Trias (TRIAS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Trias (TRIAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TRIAS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRIAS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TRIAS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRIAS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TRIAS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Trias (TRIAS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TRIAS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TRIAS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Trias (TRIAS) -rahakkeen hintahistoria TRIAS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TRIAS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TRIAS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TRIAS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRIAS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TRIAS-rahakkeen hintaennuste nyt!

