Trias-logo

Trias – hinta (TRIAS)

1TRIAS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.7642
-6.69%1D
USD
Reaaliaikainen Trias (TRIAS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:32:18 (UTC+8)

Trias (TRIAS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.7412
24 h:n matalin
$ 0.85
24 h:n korkein

$ 0.7412
$ 0.85
$ 31.97092298
$ 0
-3.04%

-6.69%

-8.92%

-8.92%

Trias (TRIAS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.7638. Viimeisen 24 tunnin aikana TRIAS on vaihdellut alimmillaan $ 0.7412 ja korkeimmillaan $ 0.85 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRIAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 31.97092298, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TRIAS on muuttunut -3.04% viimeisen tunnin aikana, -6.69% 24 tunnin aikana ja -8.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Trias (TRIAS) -rahakkeen markkinatiedot

No.1511

$ 3.82M
$ 96.60K
$ 7.64M
5.00M
9,999,999.9
5,000,000
50.00%

BSC

Trias-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 96.60K. TRIAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.00M ja sen kokonaistarjonta on 5000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.64M.

Trias (TRIAS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Trias-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.05479-6.69%
30 päivää$ -0.0449-5.56%
60 päivää$ -0.025-3.17%
90 päivää$ -0.4752-38.36%
Trias-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TRIAS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.05479 (-6.69%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Trias 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0449 (-5.56%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Trias-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TRIAS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.025 (-3.17%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Trias-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.4752 (-38.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Trias (TRIAS)?

Tarkista Trias-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Trias (TRIAS)

TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.

Trias on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Trias-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TRIAS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Trias-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Trias-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Trias-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Trias (TRIAS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Trias (TRIAS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Trias-rahakkeelle.

Tarkista Trias-rahakkeen hintaennuste nyt!

Trias (TRIAS) -rahakkeen tokenomiikka

Trias (TRIAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRIAS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Trias (TRIAS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Trias:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Trias MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TRIAS paikallisiin valuuttoihin

1 Trias(TRIAS) - VND
20,099.397
1 Trias(TRIAS) - AUD
A$1.18389
1 Trias(TRIAS) - GBP
0.565212
1 Trias(TRIAS) - EUR
0.656868
1 Trias(TRIAS) - USD
$0.7638
1 Trias(TRIAS) - MYR
RM3.223236
1 Trias(TRIAS) - TRY
31.262334
1 Trias(TRIAS) - JPY
¥113.0424
1 Trias(TRIAS) - ARS
ARS$1,003.679028
1 Trias(TRIAS) - RUB
61.539366
1 Trias(TRIAS) - INR
66.664464
1 Trias(TRIAS) - IDR
Rp12,521.309472
1 Trias(TRIAS) - KRW
1,069.747728
1 Trias(TRIAS) - PHP
43.666446
1 Trias(TRIAS) - EGP
￡E.37.029024
1 Trias(TRIAS) - BRL
R$4.177986
1 Trias(TRIAS) - CAD
C$1.061682
1 Trias(TRIAS) - BDT
92.893356
1 Trias(TRIAS) - NGN
1,173.265542
1 Trias(TRIAS) - COP
$3,079.83255
1 Trias(TRIAS) - ZAR
R.13.542174
1 Trias(TRIAS) - UAH
31.453284
1 Trias(TRIAS) - VES
Bs104.6406
1 Trias(TRIAS) - CLP
$740.886
1 Trias(TRIAS) - PKR
Rs215.330496
1 Trias(TRIAS) - KZT
410.420292
1 Trias(TRIAS) - THB
฿24.945708
1 Trias(TRIAS) - TWD
NT$23.288262
1 Trias(TRIAS) - AED
د.إ2.803146
1 Trias(TRIAS) - CHF
Fr0.61104
1 Trias(TRIAS) - HKD
HK$5.965278
1 Trias(TRIAS) - AMD
֏292.30626
1 Trias(TRIAS) - MAD
.د.م6.881838
1 Trias(TRIAS) - MXN
$14.328888
1 Trias(TRIAS) - SAR
ريال2.86425
1 Trias(TRIAS) - PLN
2.795508
1 Trias(TRIAS) - RON
лв3.32253
1 Trias(TRIAS) - SEK
kr7.347756
1 Trias(TRIAS) - BGN
лв1.283184
1 Trias(TRIAS) - HUF
Ft260.860614
1 Trias(TRIAS) - CZK
16.169646
1 Trias(TRIAS) - KWD
د.ك0.232959
1 Trias(TRIAS) - ILS
2.604558
1 Trias(TRIAS) - AOA
Kz700.091442
1 Trias(TRIAS) - BHD
.د.ب0.2879526
1 Trias(TRIAS) - BMD
$0.7638
1 Trias(TRIAS) - DKK
kr4.911234
1 Trias(TRIAS) - HNL
L20.080302
1 Trias(TRIAS) - MUR
34.928574
1 Trias(TRIAS) - NAD
$13.496346
1 Trias(TRIAS) - NOK
kr7.767846
1 Trias(TRIAS) - NZD
$1.306098
1 Trias(TRIAS) - PAB
B/.0.7638
1 Trias(TRIAS) - PGK
K3.162132
1 Trias(TRIAS) - QAR
ر.ق2.780232
1 Trias(TRIAS) - RSD
дин.77.097972

Trias-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Trias toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Trias-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Trias”

Paljonko Trias (TRIAS) on arvoltaan tänään?
TRIAS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.7638 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TRIAS-USD-parin nykyinen hinta?
TRIAS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.7638. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Trias-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TRIAS markkina-arvo on $ 3.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TRIAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TRIAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.00M USD.
Mikä oli TRIAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TRIAS saavutti ATH-hinnaksi 31.97092298 USD.
Mikä oli TRIAS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TRIAS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TRIAS-rahakkeen treidausvolyymi?
TRIAS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 96.60K USD.
Nouseeko TRIAS tänä vuonna korkeammalle?
TRIAS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TRIAS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Trias (TRIAS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

