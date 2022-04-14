Tren Finance (TREN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Tren Finance (TREN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Tren Finance (TREN) -rahakkeen tiedot Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history. Virallinen verkkosivusto: https://www.tren.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.tren.finance/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x45bc451818502c45b7e9f628b9e1a72247f891b5 Osta TREN-rahaketta nyt!

Tren Finance (TREN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tren Finance (TREN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 154.90K $ 154.90K $ 154.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0195 $ 0.0195 $ 0.0195 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0001549 $ 0.0001549 $ 0.0001549 Lue lisää Tren Finance (TREN) -rahakkeen hinnasta

Tren Finance (TREN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tren Finance (TREN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TREN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TREN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TREN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TREN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TREN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Tren Finance (TREN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TREN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TREN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Tren Finance (TREN) -rahakkeen hintahistoria TREN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TREN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TREN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TREN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TREN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TREN-rahakkeen hintaennuste nyt!

