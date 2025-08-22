Lisätietoja TREN-rahakkeesta

Tren Finance-logo

Tren Finance – hinta (TREN)

1TREN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001591
$0.0001591$0.0001591
-0.68%1D
USD
Reaaliaikainen Tren Finance (TREN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:31:40 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000158
$ 0.000158$ 0.000158
24 h:n matalin
$ 0.0001718
$ 0.0001718$ 0.0001718
24 h:n korkein

$ 0.000158
$ 0.000158$ 0.000158

$ 0.0001718
$ 0.0001718$ 0.0001718

--
----

--
----

-1.31%

-0.67%

-15.02%

-15.02%

Tren Finance (TREN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001591. Viimeisen 24 tunnin aikana TREN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000158 ja korkeimmillaan $ 0.0001718 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TREN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TREN on muuttunut -1.31% viimeisen tunnin aikana, -0.67% 24 tunnin aikana ja -15.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tren Finance (TREN) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 53.10K
$ 53.10K$ 53.10K

$ 159.10K
$ 159.10K$ 159.10K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Tren Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.10K. TREN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 159.10K.

Tren Finance (TREN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Tren Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000001089-0.67%
30 päivää$ -0.0006609-80.60%
60 päivää$ -0.0048409-96.82%
90 päivää$ -0.0048409-96.82%
Tren Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TREN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000001089 (-0.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Tren Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0006609 (-80.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Tren Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TREN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0048409 (-96.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Tren Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0048409 (-96.82%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Tren Finance (TREN)?

Tarkista Tren Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Tren Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TREN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Tren Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Tren Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Tren Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tren Finance (TREN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tren Finance (TREN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tren Finance-rahakkeelle.

Tarkista Tren Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Tren Finance (TREN) -rahakkeen tokenomiikka

Tren Finance (TREN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TREN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Tren Finance (TREN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Tren Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Tren Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Tren Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Tren Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Tren Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tren Finance”

Paljonko Tren Finance (TREN) on arvoltaan tänään?
TREN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001591 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TREN-USD-parin nykyinen hinta?
TREN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001591. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tren Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TREN markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TREN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TREN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli TREN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TREN saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli TREN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TREN-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on TREN-rahakkeen treidausvolyymi?
TREN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.10K USD.
Nouseeko TREN tänä vuonna korkeammalle?
TREN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TREN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:31:40 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Kuumia uutisia

Mikä on Owlto Finance? 5 tapaa ansaita pisteitä ja etsiä etuja airdropista

Owlto Finance on noussut johtavaksi cross-chain-sillaksi, joka tarjoaa AA-tason turvallisuuden ja suorittaa 90 % cross-chain-transaktioista alle 30 sekunnissa. Sen pistejärjestelmä kannustaa käyttäjien osallistumista ja luo perusteet mahdollisille tuleville airdropeille ja kaksinkertaisille ansaintamahdollisuuksille.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

Kuinka ostaa YZY MEXC:llä: Yksityiskohtainen opas

Tämä artikkeli tarjoaa sijoittajille kattavan YZY:n ostamisen ja kaupankäynnin oppaan, joka kattaa rekisteröinnin, talletukset, spot- ja futuurikaupan koko prosessin. Se esittelee myös P2P-kaupankäynnin ja stakingin kaltaiset edistyneet menetelmät, jotka auttavat käyttäjiä hallitsemaan ja kasvattamaan omaisuuttaan joustavasti. Artikkeli korostaa myös tiliturvallisuutta ja pitkäaikaisten sijoitusten suojausstrategioita, varmistaen että sijoittajat voivat tasapainottaa tuoton ja riskinhallinnan osallistuvissa YZY-huuman aikana.

August 21, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

