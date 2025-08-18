Lisätietoja TREMP-rahakkeesta

TREMP-rahakkeen hintatiedot

TREMP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TREMP-rahakkeen tokenomiikka

TREMP-rahakkeen hintaennuste

TREMP-rahakkeen historia

TREMP-osto-opas

TREMP/fiat-valuuttamuunnin

TREMP-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Doland Tremp-logo

Doland Tremp – hinta (TREMP)

1TREMP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01823
$0.01823$0.01823
-0.97%1D
USD
Reaaliaikainen Doland Tremp (TREMP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:11:21 (UTC+8)

Doland Tremp (TREMP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01818
$ 0.01818$ 0.01818
24 h:n matalin
$ 0.01917
$ 0.01917$ 0.01917
24 h:n korkein

$ 0.01818
$ 0.01818$ 0.01818

$ 0.01917
$ 0.01917$ 0.01917

$ 1.6485200334426382
$ 1.6485200334426382$ 1.6485200334426382

$ 0.000054695491348225
$ 0.000054695491348225$ 0.000054695491348225

+0.10%

-0.97%

-3.29%

-3.29%

Doland Tremp (TREMP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01823. Viimeisen 24 tunnin aikana TREMP on vaihdellut alimmillaan $ 0.01818 ja korkeimmillaan $ 0.01917 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TREMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.6485200334426382, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000054695491348225.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TREMP on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -0.97% 24 tunnin aikana ja -3.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Doland Tremp (TREMP) -rahakkeen markkinatiedot

No.3488

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.59K
$ 54.59K$ 54.59K

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

0.00
0.00 0.00

99,999,138.08
99,999,138.08 99,999,138.08

SOL

Doland Tremp-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.59K. TREMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 99999138.08. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.82M.

Doland Tremp (TREMP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Doland Tremp-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001786-0.97%
30 päivää$ -0.0021-10.33%
60 päivää$ -0.00268-12.82%
90 päivää$ -0.01167-39.04%
Doland Tremp-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TREMP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001786 (-0.97%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Doland Tremp 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0021 (-10.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Doland Tremp-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TREMP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00268 (-12.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Doland Tremp-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01167 (-39.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Doland Tremp (TREMP)?

Tarkista Doland Tremp-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Doland Tremp (TREMP)

TREMP is a meme coin.

Doland Tremp on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Doland Tremp-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TREMP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Doland Tremp-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Doland Tremp-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Doland Tremp-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Doland Tremp (TREMP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Doland Tremp (TREMP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Doland Tremp-rahakkeelle.

Tarkista Doland Tremp-rahakkeen hintaennuste nyt!

Doland Tremp (TREMP) -rahakkeen tokenomiikka

Doland Tremp (TREMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TREMP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Doland Tremp (TREMP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Doland Tremp:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Doland Tremp MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TREMP paikallisiin valuuttoihin

1 Doland Tremp(TREMP) - VND
479.72245
1 Doland Tremp(TREMP) - AUD
A$0.0282565
1 Doland Tremp(TREMP) - GBP
0.0134902
1 Doland Tremp(TREMP) - EUR
0.0156778
1 Doland Tremp(TREMP) - USD
$0.01823
1 Doland Tremp(TREMP) - MYR
RM0.0769306
1 Doland Tremp(TREMP) - TRY
0.7461539
1 Doland Tremp(TREMP) - JPY
¥2.69804
1 Doland Tremp(TREMP) - ARS
ARS$23.9553138
1 Doland Tremp(TREMP) - RUB
1.4689734
1 Doland Tremp(TREMP) - INR
1.5918436
1 Doland Tremp(TREMP) - IDR
Rp298.8524112
1 Doland Tremp(TREMP) - KRW
25.5322088
1 Doland Tremp(TREMP) - PHP
1.0422091
1 Doland Tremp(TREMP) - EGP
￡E.0.8839727
1 Doland Tremp(TREMP) - BRL
R$0.0997181
1 Doland Tremp(TREMP) - CAD
C$0.0251574
1 Doland Tremp(TREMP) - BDT
2.2171326
1 Doland Tremp(TREMP) - NGN
28.0029207
1 Doland Tremp(TREMP) - COP
$73.5079175
1 Doland Tremp(TREMP) - ZAR
R.0.3232179
1 Doland Tremp(TREMP) - UAH
0.7507114
1 Doland Tremp(TREMP) - VES
Bs2.49751
1 Doland Tremp(TREMP) - CLP
$17.6831
1 Doland Tremp(TREMP) - PKR
Rs5.1394016
1 Doland Tremp(TREMP) - KZT
9.7957082
1 Doland Tremp(TREMP) - THB
฿0.5955741
1 Doland Tremp(TREMP) - TWD
NT$0.5558327
1 Doland Tremp(TREMP) - AED
د.إ0.0669041
1 Doland Tremp(TREMP) - CHF
Fr0.014584
1 Doland Tremp(TREMP) - HKD
HK$0.1423763
1 Doland Tremp(TREMP) - AMD
֏6.976621
1 Doland Tremp(TREMP) - MAD
.د.م0.1642523
1 Doland Tremp(TREMP) - MXN
$0.3418125
1 Doland Tremp(TREMP) - SAR
ريال0.0683625
1 Doland Tremp(TREMP) - PLN
0.0667218
1 Doland Tremp(TREMP) - RON
лв0.0793005
1 Doland Tremp(TREMP) - SEK
kr0.1751903
1 Doland Tremp(TREMP) - BGN
лв0.0306264
1 Doland Tremp(TREMP) - HUF
Ft6.2197114
1 Doland Tremp(TREMP) - CZK
0.3855645
1 Doland Tremp(TREMP) - KWD
د.ك0.00556015
1 Doland Tremp(TREMP) - ILS
0.0621643
1 Doland Tremp(TREMP) - AOA
Kz16.7094357
1 Doland Tremp(TREMP) - BHD
.د.ب0.00687271
1 Doland Tremp(TREMP) - BMD
$0.01823
1 Doland Tremp(TREMP) - DKK
kr0.1170366
1 Doland Tremp(TREMP) - HNL
L0.4792667
1 Doland Tremp(TREMP) - MUR
0.8336579
1 Doland Tremp(TREMP) - NAD
$0.3221241
1 Doland Tremp(TREMP) - NOK
kr0.1855814
1 Doland Tremp(TREMP) - NZD
$0.0311733
1 Doland Tremp(TREMP) - PAB
B/.0.01823
1 Doland Tremp(TREMP) - PGK
K0.0754722
1 Doland Tremp(TREMP) - QAR
ر.ق0.0663572
1 Doland Tremp(TREMP) - RSD
дин.1.8388601

Doland Tremp-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Doland Tremp toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Doland Tremp-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Doland Tremp”

Paljonko Doland Tremp (TREMP) on arvoltaan tänään?
TREMP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01823 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TREMP-USD-parin nykyinen hinta?
TREMP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01823. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Doland Tremp-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TREMP markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TREMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TREMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TREMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TREMP saavutti ATH-hinnaksi 1.6485200334426382 USD.
Mikä oli TREMP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TREMP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000054695491348225 USD.
Mikä on TREMP-rahakkeen treidausvolyymi?
TREMP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.59K USD.
Nouseeko TREMP tänä vuonna korkeammalle?
TREMP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TREMP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:11:21 (UTC+8)

Doland Tremp (TREMP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

TREMP-USD-laskin

Summa

TREMP
TREMP
USD
USD

1 TREMP = 0.01823 USD

Treidaa TREMP-rahaketta

TREMPUSDT
$0.01823
$0.01823$0.01823
-0.65%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu