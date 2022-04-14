TRAX (TRAX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TRAX (TRAX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TRAX (TRAX) -rahakkeen tiedot BeraTrax delivers mobile-first yield on Berachain with a seamless, Web2-like experience. Featuring social logins, onramps, and gas abstraction, users can deposit any token into any vault in one click. Rewards can be kept or auto-compounded, earning BGT, protocol rewards, and our native TRAX token. Virallinen verkkosivusto: https://beratrax.com Valkoinen paperi: https://docs.beratrax.com Block Explorer: https://berascan.com/token/0xeab9814bd2bf57f284368bcbe9eb5a8394032ca8 Osta TRAX-rahaketta nyt!

TRAX (TRAX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TRAX (TRAX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 291.20K $ 291.20K $ 291.20K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.001456 $ 0.001456 $ 0.001456 Lue lisää TRAX (TRAX) -rahakkeen hinnasta

TRAX (TRAX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TRAX (TRAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TRAX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRAX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TRAX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRAX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TRAX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TRAX (TRAX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TRAX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TRAX-rahakkeita MEXCistä nyt!

TRAX (TRAX) -rahakkeen hintahistoria TRAX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TRAX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TRAX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TRAX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRAX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TRAX-rahakkeen hintaennuste nyt!

