TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen tiedot TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. Virallinen verkkosivusto: https://trava.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.trava.finance/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef Osta TRAVA-rahaketta nyt!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 541.83K $ 541.83K $ 541.83K Kokonaistarjonta: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.20B $ 4.20B $ 4.20B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 645.50K $ 645.50K $ 645.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 Nykyinen hinta: $ 0.0001291 $ 0.0001291 $ 0.0001291 Lue lisää TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen hinnasta

TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TRAVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRAVA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TRAVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRAVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TRAVA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TRAVA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TRAVA-rahakkeita MEXCistä nyt!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen hintahistoria TRAVA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TRAVA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TRAVA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TRAVA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRAVA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TRAVA-rahakkeen hintaennuste nyt!

