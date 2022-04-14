TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen tokenomiikka

TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu TRAVA.FINANCE (TRAVA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen tiedot

TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.

Virallinen verkkosivusto:
https://trava.finance/
Valkoinen paperi:
https://docs.trava.finance/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef

TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 541.83K
$ 541.83K$ 541.83K
Kokonaistarjonta:
$ 4.75B
$ 4.75B$ 4.75B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 4.20B
$ 4.20B$ 4.20B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 645.50K
$ 645.50K$ 645.50K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.03379
$ 0.03379$ 0.03379
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000077126931078042
$ 0.000077126931078042$ 0.000077126931078042
Nykyinen hinta:
$ 0.0001291
$ 0.0001291$ 0.0001291

TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TRAVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRAVA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TRAVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRAVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TRAVA-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TRAVA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen hintahistoria

TRAVA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

TRAVA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TRAVA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRAVA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.