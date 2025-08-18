Mikä on TRAVA.FINANCE (TRAVA)

TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.

Paljonko TRAVA.FINANCE (TRAVA) on arvoltaan tänään? TRAVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001224 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on TRAVA-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0001224 . Mikä on TRAVA.FINANCE-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen TRAVA markkina-arvo on $ 513.68K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on TRAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? TRAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.20B USD . Mikä oli TRAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? TRAVA saavutti ATH-hinnaksi 0.04662123961816 USD . Mikä oli TRAVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? TRAVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000077126931078042 USD . Mikä on TRAVA-rahakkeen treidausvolyymi? TRAVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.84K USD .

TRAVA.FINANCE (TRAVA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

