Ton Question (TQ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ton Question (TQ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ton Question (TQ) -rahakkeen tiedot Ton Question is a reward-based Telegram game where users earn rewards by completing missions and inviting friends. Virallinen verkkosivusto: https://coinmarketcap.com/currencies/tonquestion Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xe43fe2c822841a29fadcb1884abcdaa1c85fefc8 Osta TQ-rahaketta nyt!

Ton Question (TQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ton Question (TQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 25.90K $ 25.90K $ 25.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.231 $ 0.231 $ 0.231 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000003199088335692 $ 0.000003199088335692 $ 0.000003199088335692 Nykyinen hinta: $ 0.00000259 $ 0.00000259 $ 0.00000259 Lue lisää Ton Question (TQ) -rahakkeen hinnasta

Ton Question (TQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ton Question (TQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TQ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TQ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ton Question (TQ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TQ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TQ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ton Question (TQ) -rahakkeen hintahistoria TQ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TQ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TQ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TQ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TQ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

