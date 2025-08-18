Lisätietoja TQ-rahakkeesta

Ton Question-logo

Ton Question – hinta (TQ)

1TQ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00000457
$0.00000457$0.00000457
-5.77%1D
USD
Reaaliaikainen Ton Question (TQ) -hintakaavio
2025-08-22 02:10:46 (UTC+8)

Ton Question (TQ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000335
$ 0.00000335$ 0.00000335
24 h:n matalin
$ 0.00001014
$ 0.00001014$ 0.00001014
24 h:n korkein

$ 0.00000335
$ 0.00000335$ 0.00000335

$ 0.00001014
$ 0.00001014$ 0.00001014

$ 0.205119954929494
$ 0.205119954929494$ 0.205119954929494

$ 0.000009973755429021
$ 0.000009973755429021$ 0.000009973755429021

-5.39%

-5.77%

-57.41%

-57.41%

Ton Question (TQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000457. Viimeisen 24 tunnin aikana TQ on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000335 ja korkeimmillaan $ 0.00001014 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.205119954929494, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000009973755429021.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TQ on muuttunut -5.39% viimeisen tunnin aikana, -5.77% 24 tunnin aikana ja -57.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ton Question (TQ) -rahakkeen markkinatiedot

No.4019

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.21K
$ 2.21K$ 2.21K

$ 45.70K
$ 45.70K$ 45.70K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BSC

Ton Question-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.21K. TQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.70K.

Ton Question (TQ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ton Question-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000002798-5.77%
30 päivää$ -0.00001127-71.15%
60 päivää$ -0.00034143-98.68%
90 päivää$ -0.01499543-99.97%
Ton Question-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TQ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000002798 (-5.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ton Question 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001127 (-71.15%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ton Question-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TQ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00034143 (-98.68%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ton Question-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01499543 (-99.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ton Question (TQ)?

Tarkista Ton Question-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ton Question (TQ)

Ton Question is a reward-based Telegram game where users earn rewards by completing missions and inviting friends.

Ton Question on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ton Question-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TQ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ton Question-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ton Question-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ton Question-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ton Question (TQ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ton Question (TQ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ton Question-rahakkeelle.

Tarkista Ton Question-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ton Question (TQ) -rahakkeen tokenomiikka

Ton Question (TQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ton Question (TQ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ton Question:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ton Question MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TQ paikallisiin valuuttoihin

1 Ton Question(TQ) - VND
0.12025955
1 Ton Question(TQ) - AUD
A$0.0000070835
1 Ton Question(TQ) - GBP
0.0000033818
1 Ton Question(TQ) - EUR
0.0000039302
1 Ton Question(TQ) - USD
$0.00000457
1 Ton Question(TQ) - MYR
RM0.0000192854
1 Ton Question(TQ) - TRY
0.0001870501
1 Ton Question(TQ) - JPY
¥0.00067636
1 Ton Question(TQ) - ARS
ARS$0.0060052542
1 Ton Question(TQ) - RUB
0.0003682506
1 Ton Question(TQ) - INR
0.0003990524
1 Ton Question(TQ) - IDR
Rp0.0749180208
1 Ton Question(TQ) - KRW
0.0064005592
1 Ton Question(TQ) - PHP
0.0002612669
1 Ton Question(TQ) - EGP
￡E.0.0002215993
1 Ton Question(TQ) - BRL
R$0.0000249979
1 Ton Question(TQ) - CAD
C$0.0000063066
1 Ton Question(TQ) - BDT
0.0005558034
1 Ton Question(TQ) - NGN
0.0070199313
1 Ton Question(TQ) - COP
$0.0184273825
1 Ton Question(TQ) - ZAR
R.0.0000810261
1 Ton Question(TQ) - UAH
0.0001881926
1 Ton Question(TQ) - VES
Bs0.00062609
1 Ton Question(TQ) - CLP
$0.0044329
1 Ton Question(TQ) - PKR
Rs0.0012883744
1 Ton Question(TQ) - KZT
0.0024556438
1 Ton Question(TQ) - THB
฿0.0001493019
1 Ton Question(TQ) - TWD
NT$0.0001393393
1 Ton Question(TQ) - AED
د.إ0.0000167719
1 Ton Question(TQ) - CHF
Fr0.000003656
1 Ton Question(TQ) - HKD
HK$0.0000356917
1 Ton Question(TQ) - AMD
֏0.001748939
1 Ton Question(TQ) - MAD
.د.م0.0000411757
1 Ton Question(TQ) - MXN
$0.0000856875
1 Ton Question(TQ) - SAR
ريال0.0000171375
1 Ton Question(TQ) - PLN
0.0000167262
1 Ton Question(TQ) - RON
лв0.0000198795
1 Ton Question(TQ) - SEK
kr0.0000439177
1 Ton Question(TQ) - BGN
лв0.0000076776
1 Ton Question(TQ) - HUF
Ft0.0015591926
1 Ton Question(TQ) - CZK
0.0000966555
1 Ton Question(TQ) - KWD
د.ك0.00000139385
1 Ton Question(TQ) - ILS
0.0000155837
1 Ton Question(TQ) - AOA
Kz0.0041888163
1 Ton Question(TQ) - BHD
.د.ب0.00000172289
1 Ton Question(TQ) - BMD
$0.00000457
1 Ton Question(TQ) - DKK
kr0.0000293394
1 Ton Question(TQ) - HNL
L0.0001201453
1 Ton Question(TQ) - MUR
0.0002089861
1 Ton Question(TQ) - NAD
$0.0000807519
1 Ton Question(TQ) - NOK
kr0.0000465226
1 Ton Question(TQ) - NZD
$0.0000078147
1 Ton Question(TQ) - PAB
B/.0.00000457
1 Ton Question(TQ) - PGK
K0.0000189198
1 Ton Question(TQ) - QAR
ر.ق0.0000166348
1 Ton Question(TQ) - RSD
дин.0.0004609759

Ton Question-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ton Question toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Ton Question-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ton Question”

Paljonko Ton Question (TQ) on arvoltaan tänään?
TQ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000457 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TQ-USD-parin nykyinen hinta?
TQ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000457. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ton Question-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TQ markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TQ saavutti ATH-hinnaksi 0.205119954929494 USD.
Mikä oli TQ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TQ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000009973755429021 USD.
Mikä on TQ-rahakkeen treidausvolyymi?
TQ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.21K USD.
Nouseeko TQ tänä vuonna korkeammalle?
TQ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TQ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 02:10:46 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025

August 15, 2025
Näytä lisää

